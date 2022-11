Michelle Obama revela segredos do casamento bem-sucedido com Barack

Michelle Obama falou sobre casamento de mais de 30 anos com Barack em seu novo livro

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama (58) falou sobre os segredos de seu bem-sucedido relacionamento com o ex-presidente Barack Obama (61). Os dois são pais de Malia e Natasha, ambas com mais de 20 anos de idade.

A advogada escreveu um novo livro 'A luz que carregamos' e nele existe um relato sobre o que deu ou não certo para manter a relação do casal querido pelo público.

"Eles perguntam como conseguimos permanecer casados ​​e imperturbáveis ​​por 30 anos. Eu quero dizer, sim, realmente, é uma surpresa para nós também, às vezes! E realmente, não estou brincando. Temos nossos problemas, é claro, mas eu amo o homem e ele me ama, agora, ainda, e aparentemente para sempre", começou no texto republicado pela People.

"Nosso amor não é perfeito, mas é real e estamos comprometidos com isso. Essa certeza particular fica estacionada como um piano de cauda no meio de cada sala em que entramos (...) Entre nós, há uma certeza amorosa que é tão simples quanto saber que a outra pessoa está lá para ficar, não importa o que aconteça", contou ela.

A ex-primeira-dama ainda afirmou que o casamento deles é um lugar em que eles podem ser "irritantemente" eles mesmos, sem ter de fingir e com conforto.

Ela ainda afirmou que você não deve procurar um provedor ou cuidador, ou alguma outra função, mas alguém que vá te acompanhar em todos esses aspectos. "Quando alguém quer desempenhar apenas um papel, declarando algo como 'eu ganho o dinheiro, então não espere que eu troque fraldas', meu conselho seria começar a correr para as colinas", afirmou.

"Parceria não muda quem você é. Assim como Barack não mudou muito nos 33 anos desde que nos conhecemos, nem eu. A mudança está no que está entre nós, os milhões de pequenos ajustes, compromissos e sacrifícios que cada um fez para acomodar a presença do outro", finalizou.