Barack e Michelle Obama revelam seus retratos oficiais na Casa Branca

Ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama volta à Casa Branca com sua esposa, Michelle Obama, para a revelação dos seus retratos oficiais

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 16h53

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama (61) e sua esposa, Michelle Obama (58), voltaram à Casa Branca nesta quarta-feira, 7, para a cerimônia de revelação dos seus retratos oficiais. As obras de arte são ficar permanentemente no acervo da mansão presidencial para marcar a participação deles na história do país.

A cerimônia aconteceu cinco anos após os dois deixarem a Casa Branca. As pinturas são obras dos artistas Robert McCurdy e Sharon Sprung e fazem parte da Associação Histórica da Casa Branca.

Barack Obama dá sua opinião sobre os retratos oficiais

No evento, Obama contou sobre o seu retrato. “O que eu amo no trabalho de Robert é que ele pinta as pessoas exatamente como elas são, para melhor ou para pior. Você notará que ele se recusou a esconder qualquer um dos meus cabelos grisalhos, recusou meu pedido para diminuir minhas relhas. Ele também me convenceu a não usar um terno bege”, brincou.

Ele também comentou sobre o retrato de sua esposa. “Quero agradecer a Sharon Sprung por capturar tudo o que amo em Michelle. Sua graça, sua inteligênica – e o fato de que ela está bem”, declarou.

Agora, a equipe da Casa Branca já prepara os retratos oficiais de Donald e Melania Trump.

