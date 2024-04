Solteira, Gracyanne Barbosa faz homenagem para o personal trainer

Após se separar de Belo, Gracyanne Barbosa surpreende ao mostrar foto com personal trainer e deixar recado carinhoso para ele

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao escrever um recado para seu personal trainer nesta quinta-feira, 25. Ela está solteira após se separar do cantor Belo e mostrou uma foto na academia ao lado do personal.

Nos stories do Instagram, a beldade homenageou o personal Hugo Tisk, que fez aniversário. "Parabéns, Hugo Tisk. Que a felicidade acompanhe sempre você, não só hoje, mas todos os dias da sua vida! peço a Deus que continue te abençoando e ilumine seus caminhos! Tamo junto", disse ela.

Vale lembrar que Gracyanne e Hugo são amigos e treinam juntos há cerca de um ano. Depois da separação dela vir à tona, o público também descobriu que ela viveu um affair com outro personal trainer, chamado Gilson de Oliveira, após se separar.

Gracyanne Barbosa fala sobre a repercussão de sua separação

Nos stories do Instagram, Gracyanne Barbosa falou sobre a repercussão do fim do seu casamento com Belo. Ela disse que se sentiu acolhida pelos seguidores nas redes sociais.

“Muito mais do que eu imaginava! Já estava preparada para as críticas, julgamentos, afinal quem vê de fora, sempre tem outra visão, entenda da maneira que quer, acha que é fácil, julga, aponta o dedo… São poucos os que realmente tem empatia, que se preocupam, que querem saber como a pessoa está bem. Esses eu já imaginava que estariam comigo em qualquer situação, mas para a minha surpresa muito mais pessoas se aproximaram de mim. Muitas até, vivendo o mesmo processo, compartilhando momentos, palavras de força, sou grata de verdade”, afirmou.

Então, ela ainda comentou sobre o apoio dos famosos. “Muitos são nossos amigos, pessoas super do bem, que torcem por nós independente do que acontecer daqui pra frente. Sei que vão continuar gostando, conversando, mantendo contato e que não se aproveitam da situação para ‘engajar’, como alguns. Enfim, eu sei quem é cada um. Ainda não consegui conversar/agradecer todos, mas farei isso”, contou.