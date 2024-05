Fundação de Beyoncé inicia movimento para ajudar o Rio Grande do Sul

A BeyGOOD, fundação de Beyoncé, iniciou movimento nas redes sociais para ajudar o Rio Grande do Sul após tragédia ambiental; veja!

Em meio de tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, a BeyGOOD, fundação de Beyoncé, iniciou um movimento para ajudar o estado brasileiro. Em suas redes sociais, a instituição de caridade publicou um alerta para as enchentes e pediu ajuda para as pessoas que estão sofrendo com a situação.

O perfil oficial do Instagram da fundação publicou uma foto das enchentes e contextualizou seus seguidores ao redor do mundo sobre o que está acontecendo no sul do Brasil. "Mais de 100 mil brasileiros foram afetados pelas enchentes devastadoras no sul do Brasil e precisam de sua ajuda", iniciou a mensagem na legenda do post.

A instituição ainda relembrou seus trabalhos no país ao longo dos anos. "Brasil é próximo e querido da BeyGOOD e nosso trabalho no país começou há mais de 10 anos em parceria com a CUFA. Em dezembro do ano passado nós fizemos uma pequena turnê onde apoiamos 13 empresário pela Black Parede Route na cidade de São Paulo; e então escolhemos a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) para receber bolsas de estudos através do programa RENAISSANCE Scholars na cidade de Salvador; e nós vistamos a CUFA no Rio de Janeiro e vimos em primeira mão o trabalho incrível que eles estão fazendo para impactar positivamente a comunidade".

Por fim, a fundação da cantora ainda pediu por doações para ajudar o Rio Grande do Sul e ensinou como pessoas de fora do Brasil podem ajudar com a tragédia. "Nosso parceiro de longa data CUFA está ajudando aqueles que foram afetados pela devastação das enchentes e você pode se juntar a BeyGOOD e ajudar a fortalecer essas ações tão necessárias, e que mudam a vida, com qualquer quantidade que o seu coração e a sua situação atual permitir. As doações podem ser feitas através do PIX no Brasil e através do PayPal no mundo todo", finalizou o comunicado.

Confira:

Pedro Scooby cancela compromissos e toma atitude corajosa no Rio Grande do Sul

Neste final de semana, o surfista Pedro Scooby tomou uma atitude solidária e corajosa para ajudar a salvar pessoas das enchentes que atingem cidades no estado do Rio Grande do Sul. O artista cancelou compromissos, reuniu vários amigos surfistas e decidiu viajar até a região sul do Brasil.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Pedro Scooby dá mais detalhes sobre a viagem do artista para o Rio Grande do Sul. Eles reforçaram que ele não tem previsão de retorno, pois está bastante focado em ajudar as vítimas das enchentes. Neste momento, Pedro já começou com os trabalhos de resgate.

O surfista cancelou todos os compromissos dele essa semana para se dedicar a esse momento tão delicado que a região vive. De acordo com registros publicados em páginas no Instagram, Scooby e seus amigos estão a caminho de uma escola para salvar cerca de 200 crianças que ainda não conseguiram ser resgatadas.

"Tem muita gente mandando informação, toda hora alguém manda um lugar, eu sei que a situação é muito crítica, mas estamos conversando com mais gente e tentando entender qual lugar mais crítico para irmos. Daqui a pouco vou colocar os jet-skis na água e não vou poder mais vir falar aqui", disse Scooby, mostrando a equipe reunida.