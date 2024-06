Solteira? Yasmin Brunet abre o jogo sobre vida amorosa: "Não tem"

A modelo Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua vida amorosa nesta quarta-feira, 19, no programa Na Cama com Pitanda. Saiba o que ela disse!

A modelo Yasmin Brunet abriu o jogo sobre sua vida amorosa nesta quarta-feira, 19, no programa Na Cama com Pitanda. Durante o papo com Fernanda Bande e Giovanna Pitel, a influenciadora foi questionada sobre como anda seu coração desde o fim do BBB 24, em abril deste ano.

"Sigo solteira. A empresa está aberta para receber novos currículos, mas não tem currículo legal, gente. Não sei o que está acontecendo. Currículo legal é uma boa pessoa, um bom caráter", disse.

Requisitos

Em outro momento da atração, que vai ao ar no Multishow, a artista falou sobre os requisitos que o pretendentes precisam cumprir para conseguir uma chance com ela. Segundo a atriz, o cara precisa ser estiloso. "Não prezo muito pela beleza, assim, não. Gosto de camisa de time, ainda mais do Flamengo. Mas nada contra os outros times, também. É porque sou carioca, né? [Não dá] calça skinny. Quando é muito legal, você releva a calça", entregou.

Ao ser perguntada se aceitaria um novo convite para o BBB, ela afirmou: “Eu voltaria, vocês não?”, questionou Yas. “Eu não voltaria”, disse Pitel. “Eu voltaria”, confessou Fernanda. “Vamos fazer m*rda junto”, celebrou a modelo ao ouvir a resposta afirmativa da ex-colega de confinamento.

A @yasminbrunet1 jogando energias boas pro universo sobre os relacionamentos da @giovannapitel e da @nandabande 😂 #NaCamaComPitanda



YASBRU NA CAMA COM PITANDA pic.twitter.com/JyHIQYKuw1 — Multishow (@multishow) June 19, 2024

Yasmin Brunet foi emancipada aos 16 anos

Recentemente, a modelo Luiza Brunet compartilhou o motivo por trás da decisão de emancipar sua filha, Yasmin Brunet, aos 16 anos. Em uma entrevista ao vídeocast Café com Respostas, apresentado por Zilu Camargo, ela revelou que aceitou a ideia da herdeira por causa das comparações entre elas.

"A Yasmin é uma menina que teve autonomia muito cedo. Pelo fato dela ter escolhido a mesma carreira que eu, de modelo, ela sofreu muita cobrança, comparação. 'Se você for igual sua mãe, você vai ser maravilhosa. Ela é maravilhosa, é você?'. Antes dos 17 anos, com 16 e pouquinho, ela quis ser emancipada e foi morar em Nova York", disse; veja detalhes!