Gracyanne Barbosa faz elogios para Belo: ‘Mudou a minha vida’

Em entrevista no Sabadou com Virginia, Gracyanne Barbosa falou sobre a separação de Belo e a relação deles quando estavam juntos

A musa fitness Gracyanne Barbosa é a próxima convidada do programa Sabadou com Virginia, do SBT. Na atração, ela relembrou o fim do casamento com o cantor Belo. Eles se separaram há poucos meses e o assunto teve grande repercussão pelo Brasil. Agora, ela elogiou o ex-marido.

"Independentemente de estarmos juntos ou separados, ele (Belo) sempre vai ser o amor da minha vida. É uma pessoa que admiro muito, que mudou a minha vida de todas as formas, me ensinou a importância do amor. Não só com ele, mas com as pessoas que vivem ao meu redor", disse ela.

E completou: "A partir do momento que cai na imprensa, surgem tantas mentiras, que fica mais difícil de lidar. Por mais que surjam coisas que você sabe que é mentira, é tão pesado, você se sente tão exposta, tem que dar tanta satisfação... Muitas vezes dou uma declaração e ela é colocada completamente diferente do que disse. Esquecem que somos seres humanos, que machuca".

Em outro momento da conversa, Gracyanne sua carreira como bailarina do Tchakabum. "Me mudei para o Rio para fazer faculdade de Direito e surgiu esse convite de forma inesperada. Conheci o empresário na academia em que trabalhava limpando para depois poder treinar. Ele disse que iria ter um concurso e que eu tinha o perfil que eles queriam. Não fui porque tinha vergonha, mas a menina que entrou não deu certo. Ele me encontrou novamente e disse: ‘Preciso de um perfil como o seu para gravar dois programas, amanhã, ao vivo’. Era o Raul Gil e o programa do Luciano Huck na Band. Perguntei quanto ganhava e ele me disse que 100 reais por programa. Perguntou se eu sabia a coreografia e falei: ‘Sei tudo do Tchakabum, mas nunca tinha ouvido’. Se olhar no YouTube, não acerto um passo e treinei a noite inteira (risos). Fiquei nervosa, programa ao vivo. Mas é Deus, né? O seu Raul achou impressionante porque eu tinha um perfil mais atlético. O empresário gostou, aconteceu e fiquei 12 anos. Foi incrível, uma oportunidade maravilhosa. Se hoje estou aqui é graças a esse momento", afirmou.

Por fim, a musa falou de sua dedicação aos exercícios físicos. "Musculação não é só estética, transformou a minha mentalidade. Não é divertido, mas se você chega, consegue vencer a si mesma e alcança um objetivo que não é fácil, é capaz de qualquer coisa na vida", contou.