Belo fala pela primeira vez sobre separação de Gracyanne Barbosa: "Muito triste"

Após anunciar o término de seu relacionamento, Belo fala pela primeira vez sobre separação de Gracyanne Barbosa após 16 anos juntos; veja!

Na última quinta-feira, 18, foi anunciado o término do casamento entre a musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Belo. Após silêncio sobre a sua separação, o pagodeiro decidiu finalmente se pronunciar sobre o ocorrido.

Em conversa com o jornalista Leo Dias, Belo fez uma declaração breve e não expôs muitos detalhes sobre o que levou ao fim do relacionamento do ex-casal. "Muito triste de verdade com tudo isso que estão fazendo, Leo", disse o famoso. "Deus sabe de todas as coisas", escreveu ele em outra mensagem ao comunicador.

Gracyanne Barbosa também deu sua primeira declaração oficial sobre o término, desta vez ao publicar uma foto do ex-marido nas redes sociais."Estou desde ontem, tentando falar com vocês, mas ainda não consigo e acredito que quem, realmente gosta de mim e do Belo, entende, né? São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas... Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!", escreveu a musa, citando a reunião de Belo com o grupo Soweto, que acontecerá nesta noite no Allianz Parque, em São Paulo.

Por fim, ela agradeceu por aqueles que lhe apoiaram neste momento difícil. "Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? Às vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'", finalizou Gracy.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Segundo Leo Dias, o relacionamento chegou ao fim após Gracyanne Barbosa se envolver com um personal trainer de sua academia. A influenciadora confirmou seu envolvimento com o profissional, mas negou a traição, dizendo que já estava separada quando se envolveu com outro homem.

Gracyanne Barbosa fala sobre possível reconciliação com Belo

Após confirmar o término de seu casamento com Belo, Gracyanne Barbosa foi entrevistada pelo jornalista Leo Dias e abriu seu coração sobre o ocorrido. Na conversa, ela abriu o coração e respondeu se existe a possibilidade de reatarem o relacionamento, que durou 16 anos.

"Onde existe amor, existe chance. Mas a gente precisa de um tempinho, eu acho", declarou a musa fitness. Gracyanne ainda revelou que Belo sairá da residência onde os dois moravam juntos, mesmo separados há meses. "Eu o amo muito, mas ele está se mudando agora de casa", finalizou, sem mais detalhes.