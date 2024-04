Após separação, Gracyanne Barbosa se pronuncia: ‘Altos e baixos’

Gracyanne Barbosa se pronunciou nesta sexta-feira, 19, em suas redes sociais pela primeira vez após a separação com o cantor Belo

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 19. Após publicar e apagar o que seria o primeiro pronunciamento sobre o fim do casamento de 16 anos, a influenciadora fitness voltou às redes sociais para falar sobre a para falar sobre seu divórcio com o cantor, anunciado na quinta-feira, 18.

"Sei que vocês merecem uma postagem, um esclarecimento ou um pronunciamento como dizem. Estou desde ontem, tentando falar com vocês mas ainda não consigo e acredito que quem, realmente gosta de mim e do belo, entende, né?”, iniciou na legenda.

Em seguida a musa fitness, falou sobre o show que Belo fará com Soweto no Allianz Parque, em São Paulo, na noite desta sexta: “São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas.. Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!”, continou.

“Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensao e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? As vezes, só precisamos de um tempo para colocar a vida, o coração e os pensamentos “em dia”, finalizou seu pronunciamento.

Os internautas encheram os comentários de mensagens de apoio: “Paz no coração musa, dará tudo certo para ambos”, escreveu uma, “Força para vocês dois. Amo ambos”, desejou um seguidor, “SÓ SABE QUEM VIVE! Então parem de julgar e vamos respeitar o momento deles”, ponderou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

A notícia da separação foi divulgada na última quinta-feira, 18, através do colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. De acordo com o jornalista, os famosos já estão divorciados há cerca de oito meses.

O fim do casamento teria acontecido por um desgaste na relação. Assim que o divórcio de Gracyanne Barbosa e Belo veio à tona, o colunista Leo Dias revelou mais detalhes da separação, inclusive a existência de um possível pivô do término. A famosa, por sua vez, negou que tenha ocorrido traição e afirmou que se envolveu com outro homem quando os dois já não estavam mais juntos.