Luka Ribeiro confirma retorno para a TV Globo após três anos: 'Motivo de muita alegria'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luka Ribeiro comenta sobre retorno para a TV Globo, emissora que ele possui uma longa história na dramaturgia

Luka Ribeiro confirmou que estará nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, da TV Globo. Em bate-papo exclusivo com a CARAS Brasil, o artista revelou que está feliz com seu retorno à emissora, a qual ele tem uma longa história com a dramaturgia.

"Sim, farei uma participação na novela Família é Tudo. Inclusive, já estou gravando. Foram quase três anos, minha última participação foi em Salve se Quem Puder", conta o artista, que ainda não sabe quantos capítulos deve ficar no ar: "Não tenho essa informação precisa, porém o mais legal é ser do núcleo do protagonista, o Tom, interpretado pelo Renato Goes. Faço um sócio dele".

Quanto aos bastidores da novela, Luka adianta que o reencontro com os colegas de profissão e parte da produção da casa, foi uma verdadeira festa. "Foi incrível, fui muito bem recebido pelos colegas, equipe e na emissora como um todo. Na verdade, sou cria da Globo. Fiz oficina de atores na emissora em 1995 e em 96/97 estive em Salsa e Merengue", relembra.

Conhecido por sua fama de "galã global", o ator tem vivenciado momentos de pura nostalgia em seu retorno para a emissora carioca. "Pra mim que estive em diversas novelas na emissora é sempre motivo de muita alegria e gratidão estar de volta, ainda que em uma participação", finaliza ele, que também atuou em novelas como Meu Bem Querer, Ciranda de Pedra, Sol Nascente e Cheias de Charme, que atualmente está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

No ano passado, Luka conversou com a CARAS Brasil sobre sua carreira na televisão e comentou sobre o etarismo na televisão brasileira. Para o artista, faltam oportunidades para atores mais velhos em produções nacionais, o que faz bons profissionais ficarem de fora de alguns projetos."Acho que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, carinhoso e, mais do que isso, entender que a população como um todo está vivendo mais e ela quer ser representada nas novelas, nas séries e na TV". , declarou.