Aos 52 anos, Luka Ribeiro desabafa sobre preconceito na TV e lamenta: "Percebo"

Em entrevista à CARAS Brasil, Luka Ribeiro sobre a falta de oportunidade para artista mais maduros na televisão

Considerado um dos galãs dos anos 90, o ator Luka Ribeiro (52) é lembrado até hoje por estrelar grandes novelas da televisão. Mas apesar de todo seu talento e reconhecimento, o artista confessa que não tem sido nada fácil encontrar boas oportunidades em sua idade.

Em entrevista à CARAS Brasil, Luka abriu o coração e falou como tem enfrentado as dificuldades impostas pela indústria, que tem se interessado mais por jovens talentos. Segundo ele, o streaming tem lhe proporcionado mais oportunidades do que a televisão aberta.

"O streaming chegou e abre uma possibilidade muito grande para atores maduros acima dos 45 anos e até com mais idades, como 60, 70 anos. Porque você tem muito personagem de coronel, de delegado, de pessoas que precisam ter uma certa idade, mas na televisão eu acho que houve uma mudança. Os protagonistas das novelas estão cada vez mais jovens, eu percebo muito isso. Não tem nenhum protagonista maduro na casa dos 50 anos ", declarou.

Em meio a um momento onde se debate cada vez mais sobre diversidade e representatividade, Luka acredita que as emissoras também precisam discutir sobre etarismo e seu impacto no público de casa: "Acho que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, carinhoso e, mais do que isso, entender que a população como um todo está vivendo mais e ela quer ser representada nas novelas, nas séries e na TV".

Mesmo com um currículo repleto de trabalhos marcantes e mais de 25 anos de carreira, o ator confessa que ainda sonha em realizar projetos inovadores e que permitam ele a explorar um lado diferente de sua atuação. Ele conta que adoraria fazer um peão ou trabalhador rural. "Acho que tenho um perfil, muito até pelo meu físico, pela minha aparência, pela minha idade, com um personagem ligado a fazenda, como um peão", disse.

Questionado sobre a possibilidade de entrar para o elenco do remake de Renascer, novela que já está em processo de produção na TV Globo, ele afirma que seria um verdadeiro sonho. "É uma novela emblemática, e que eu assisti quando era menino. Me marcou, povoou o imaginário de tanta gente, seria um sonho perfeito estar em Renascer, com qualquer personagem", afirmou o finalista de A Fazenda 8.

FAMA DE GALÃ E CUIDADOS COM A BELEZA

Carregando o título de galã por décadas, Luka Ribeiro ainda hoje chama atenção por seu visual sarado e cheio de charme. Aos 52 anos, o bonitão conta que acha o envelhecimento um processo natural da vida, mas procura ter hábitos saudáveis no dia a dia.

"Assim como todo mundo, eu também vou envelhecendo, porque é normal. O que eu procuro, é, na verdade, manter uma rotina saudável, malhando, fazendo minha dieta, cuidando de uma forma natural, para me manter bem para a idade que eu tenho", revelou.

"Faço dieta, não bebo bebida alcoólica, não como açúcar e reduzo bastante carboidrato. Também faço muita atividade física, malho de 5 a 6 vezes por semana, para tentar manter o peso, uma aparência. A gente não pode ser cruel com a gente mesmo e querer ter, aos 52 anos, uma aparência e um corpo de 30. Eu estou bem satisfeito como eu estou, para a idade que eu tenho", disse.