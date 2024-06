Apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino celebra contrato até 2028: 'Grande acerto'

Procurado pela CARAS Brasil, o jornalista ainda elogia a equipe que o acompanha no Balanço Geral e agradece à RecordTV pela renovação

No comando do Balanço Geral desde 2024, Reinaldo Gottino (46) renovou seu contrato com a RecordTV até junho de 2028. O jornalista assinou o novo vínculo nesta segunda-feira, 17, e confirmou a novidade à CARAS Brasil.

"Estou muito feliz de estar na Record, muito satisfeito com o programa que faço todos os dias, com uma equipe incrível", conta o apresentador. Reinaldo Gottino é dono de uma das maiores audiências diárias da emissora de Edir Macedo e, agora, o novo acordo se encerra apenas daqui a quatro anos.

"Agradeço pela confiança da Record, pelo Antônio Guerreiro, nosso vice presidente de jornalismo por ter me chamado de volta. A renovação é a comprovação de que foi um grande acerto estarmos na Record", completa o apresentador, que também assumiu o comando do programa Aeroporto - Área Restrita, com a mudança de César Filho (63) para o SBT.

Leia também: Reinaldo Gottino, apresentador do Balanço Geral, faz rara aparição com a filha adolescente em evento

Esta é a segunda passagem de Gottino pela emissora. A primeira começou no ano de 2005, como repórter esportivo. Ao longo dos anos, ele apresentou outros telejornais, especialmente para o estado de São Paulo, como SP Record, Record Notícias e SP no Ar.

Em 2009, ele comandou por um curto período de tempo o Esporte Fantástico, com Mylena Ciribelli (56). Porém, foi apenas em 2014 que ele assumiu definitivamente o Balanço Geral, que anteriormente era comandado por Luiz Bacci (40), que havia ido para a Band, na época.

Entre 2019 e 2020, Gottino deixou a grade da Record TV e ajudou na implementação da CNN Brasil, em que apresentou o CNN Novo Dia e o CNN 360 com a jornalista Daniela Lima (38). Em maio de 2020, ele foi chamado de volta pela Record e reassumiu o Balanço Geral.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE REINALDO GOTTINO, APRESENTADOR DO BALANÇO GERAL: