Reinaldo Gottino faz rara aparição com a filha adolescente em evento

Reinaldo Gottino mostra o lado de pai coruja ao levar a filha para show em estádio e faz rara aparição com a herdeira

O apresentador Reinaldo Gottino, que comanda o Balanço Geral SP, da Record TV, aproveitou a noite desta terça-feira, 10, para curtir um passeio na companhia de sua filha, Giovana Gottino. Ele e a herdeira fizeram uma rara aparição juntos em público ao marcarem presença no show do The Weeknd em São Paulo.

Os dois posaram sorridentes na entrada do evento, que aconteceu em um estádio de futebol, junto com uma sobrinha dele, Lorena. Giovana apareceu com look branco, combinando com seu pai, que usava um casaco na mesma cor.

Há pouco tempo, Gottino fez uma homenagem para a filha. Em um post nas redes sociais, ele relembrou fotos de Giovana na infância e se declarou para a herdeira. “Que alegria ser seu pai! Cada dia mais linda e inteligente”, disse ele na legenda.

Fotos: Araújo / AgNews

Thierry Figueira faz rara aparição com as filhas gêmeas

O ator Thierry Figueira, que foi galã de novelas na década de 1990, é uma paizão coruja! Neste domingo, 1º, ele foi flagrado ao curtir uma tarde no teatro com as filhas gêmeas, Nina e Rafaela, no Rio de Janeiro.

O papai apareceu abraçado com as herdeiras ao chegar no teatro e posou sorridente com suas meninas. Inclusive, as gêmeas mostraram que estão cada dia maiores e mais lindas. As meninas já estão com 8 anos de vida e são frutos do relacionamento do ator com a oftalmologista Andressa Garcia, com quem está junto há cerca de 13 anos.

Recentemente, Thierry relembrou o nascimento das filhas gêmeas. Ele contou que as meninas nasceram prematuras. “Eu tinha fé em Deus que nada ia acontecer. Nasceram de 27 semanas. Uma nasceu com 1,1 kg e 1,6 kg a outra. Muito prematuras. Chegou uma hora que não teve jeito, teve que tirar. Foram 30 dias de muita expectativa. E uma coisa me ensinou muito. Quando elas foram para a UTI, você acaba vivendo o dia a dia de outras famílias que também estão na UTI. Em 24 dias, saiu a Nina, que foi a primeira que completou 2 kg. Hoje são duas meninas lindas, saudáveis. Uma benção!”, afirmou ele no podcast Papagaio Falante.

FOTO: VICTOR CHAPETTA/AGNEWS