Elas cresceram! Filhas gêmeas de Thierry Figueira fazem rara aparição com o pai

Thierry Figueira leva as filhas gêmeas ao teatro no Rio de Janeiro e o tamanho das meninas chama a atenção

O ator Thierry Figueira, que foi galã de novelas na década de 1990, é uma paizão coruja! Neste domingo, 1º, ele foi flagrado ao curtir uma tarde no teatro com as filhas gêmeas, Nina e Rafaela, no Rio de Janeiro.

O papai apareceu abraçado com as herdeiras ao chegar no teatro e posou sorridente com suas meninas. Inclusive, as gêmeas mostraram que estão cada dia maiores e mais lindas. As meninas já estão com 8 anos de vida e são frutos do relacionamento do ator com a oftalmologista Andressa Garcia, com quem está junto há cerca de 13 anos.

Recentemente, Thierry relembrou o nascimento das filhas gêmeas. Ele contou que as meninas nasceram prematuras. “Eu tinha fé em Deus que nada ia acontecer. Nasceram de 27 semanas. Uma nasceu com 1,1 kg e 1,6 kg a outra. Muito prematuras. Chegou uma hora que não teve jeito, teve que tirar. Foram 30 dias de muita expectativa. E uma coisa me ensinou muito. Quando elas foram para a UTI, você acaba vivendo o dia a dia de outras famílias que também estão na UTI. Em 24 dias, saiu a Nina, que foi a primeira que completou 2 kg. Hoje são duas meninas lindas, saudáveis. Uma benção!”, afirmou ele no podcast Papagaio Falante.

Isabela Garcia faz rara aparição com os filhos

A atriz Isabela Garcia surpreendeu os fãs ao aparecer em uma foto inédita com três dos seus quatro filhos. Inclusive, ela impressionou ao mostrar o quanto os filhos gêmeos já cresceram.

Nesta semana, a artista marcou presença na inauguração da exposição de sua filha Gabriella Garcia, que é artista plástica e tem 31 anos de idade. O evento aconteceu na Artrio 2023 e a atriz posou com a filha e os filhos gêmeos.

Os gêmeos Francisco e Bernardo já estão com 18 anos de idade e mostraram que estão maiores do que a mãe. “Celebrando o trabalho da Bibi na Artrio”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que a atriz também é mãe de João Pedro, de 35 anos, fruto do antigo relacionamento com Marcelo Bonfá. Gabriella é fruto do namoro da atriz com o fotógrafo André Wanderley. E os gêmeos Francisco e Bernardo nasceram da relação com o diretor Carlos Thiré.