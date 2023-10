Quem é a mãe das filhas gêmeas de Thierry Figueira? Ela é discreta na internet

Thierry Figueira faz rara aparição com as filhas gêmeos e os fãs perguntam: Quem é a mãe das filhas dele? Confira a resposta aqui!

O ator Thierry Figueira fez uma rara aparição em público com as filhas gêmeas, Nina e Rafaela, na tarde deste domingo, 1º, em uma ida ao teatro no Rio de Janeiro. Então, os fãs questionaram sobre quem é a mãe das filhas dele. Confira a resposta aqui!

As gêmeas são frutos do casamento de Thierry Figueira com a médica oftalmologista Andressa Garcia. O casal se conheceu por meio de uma amiga em comum e logo começaram a namorar. Hoje em dia, eles estão juntos há cerca de 13 anos. Porém, eles vivem uma vida discreta nas redes sociais.

Andressa é formada em medicina na UFRJ e atende oftalmologia geral e retina. Ela tem um perfil profissional nas redes sociais e quase não compartilha sua vida pessoal. A foto mais recente dela com a família foi feita no réveillon deste ano, quando posou ao lado do marido e das filhas gêmeos. “Muita paz, amor e harmonia para todos nós”, disse ela na legenda.

Por sua vez, Thierry também é discreto na hora de compartilhar momentos com a família nas redes sociais. Ele costuma mostrar mais fotos com as filhas, mas também exibe fotos com a esposa durante viagens que fazem juntos.

Recentemente, Thierry relembrou o nascimento das filhas gêmeas. Ele contou que as meninas nasceram prematuras. “Eu tinha fé em Deus que nada ia acontecer. Nasceram de 27 semanas. Uma nasceu com 1,1 kg e 1,6 kg a outra. Muito prematuras. Chegou uma hora que não teve jeito, teve que tirar. Foram 30 dias de muita expectativa. E uma coisa me ensinou muito. Quando elas foram para a UTI, você acaba vivendo o dia a dia de outras famílias que também estão na UTI. Em 24 dias, saiu a Nina, que foi a primeira que completou 2 kg. Hoje são duas meninas lindas, saudáveis. Uma benção!”, afirmou ele no podcast Papagaio Falante.

Vejas fotos de Thierry e Andressa:

