Filhos gêmeos de Isabela Garcia aparecem maiores do que a mãe em nova foto

Isabela Garcia faz rara aparição com três dos seus quatro filhos em noite especial na família

A atriz Isabela Garcia surpreendeu os fãs ao aparecer em uma foto inédita com três dos seus quatro filhos. Inclusive, ela impressionou ao mostrar o quanto os filhos gêmeos já cresceram.

Nesta semana, a artista marcou presença na inauguração da exposição de sua filha Gabriella Garcia, que é artista plástica e tem 31 anos de idade. O evento aconteceu na Artrio 2023 e a atriz posou com a filha e os filhos gêmeos.

Os gêmeos Francisco e Bernardo já estão com 18 anos de idade e mostraram que estão maiores do que a mãe. “Celebrando o trabalho da Bibi na Artrio”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que a atriz também é mãe de João Pedro, de 35 anos, fruto do antigo relacionamento com Marcelo Bonfá. Gabriella é fruto do namoro da atriz com o fotógrafo André Wanderley. E os gêmeos Francisco e Bernardo nasceram da relação com o diretor Carlos Thiré.

Filhos de Gisele Bündchen fazem rara aparição com o pai

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady viveu um momento memorável ao lado dos seus três filhos: Jack, de 16 anos, Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10 anos. O quarteto foi fotografado lado a lado durante uma cerimônia em um estádio de Massachusetts no último final de semana.

Os filhos dele apareceram com camisetas em homenagem ao pai, que é um quarterback aposentado, e esbanjaram beleza. Jack é o mais velho do atleta e é fruto do antigo relacionamento dele com a atriz Bridget Moynahan. Enquanto isso, os mais novos, Benjamin e Vivian, são frutos do casamento com a modelo Gisele Bündchen, de quem ele se separou em outubro de 2022.

Nas fotos, os filhos dele roubaram a cena com tanta beleza e simpatia. Inclusive, Vivian, a caçula de Gisele e Tom, mostrou que está cada dia mais parecida fisicamente com a mãe.

