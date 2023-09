Filhos de Gisele Bündchen roubam a cena em rara aparição com o pai, Tom Brady

Tom Brady reúne os três filhos em evento nos Estados Unidos e a caçula chama a atenção pela semelhança com a mãe, Gisele Bündchen

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady viveu um momento memorável ao lado dos seus três filhos: Jack, de 16 anos, Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10 anos. O quarteto foi fotografado lado a lado durante uma cerimônia em um estádio de Massachusetts no último final de semana.

Os filhos dele apareceram com camisetas em homenagem ao pai, que é um quarterback aposentado, e esbanjaram beleza. Jack é o mais velho do atleta e é fruto do antigo relacionamento dele com a atriz Bridget Moynahan. Enquanto isso, os mais novos, Benjamin e Vivian, são frutos do casamento com a modelo Gisele Bündchen, de quem ele se separou em outubro de 2022.

Nas fotos, os filhos dele roubaram a cena com tanta beleza e simpatia. Inclusive, Vivian, a caçula de Gisele e Tom, mostrou que está cada dia mais parecida fisicamente com a mãe.

Recentemente, Tom Brady contou que seu filho com Gisele, Benjamin, vai dar seus primeiros passos no futebol americano. “Meu filho vai jogar futebol neste ano, Benny, então estou jogando a bola para ele no quintal. E ele quer ser um tight end como Gronk, e ele será uma pequena fera. Ele é um garoto incrível e tem muitos talentos. Ele é músico e um artista realmente talentoso”, disse ele.

Fotos: Getty Images

A fortuna de Gisele Bündchen

A modelo Gisele Bünchené dona de uma verdadeira fortuna. Após a separação do ex-jogador de futebol americano Tom Brady há alguns meses, ela continua com a conta bancária recheada de alguns milhões de dólares. Nesta semana, o valor da fortuna dela foi revelada pela imprensa internacional.

De acordo com o site Celebrity Net Worth, Bündchen tem cerca de US$ 400 milhões – cerca de R$ 2,1 bilhões. Parte deste dinheiro é fruto do trabalho de 14 anos de carreira dela nas passarelas ao redor do mundo. Além disso, ela fez contratos com marcas de luxo ao longo de sua carreira e que também renderam um bom valor para ela.

Durante o casamento, Gisele e Tom acumularam uma fortuna juntos de US$ 650 milhões (cerca de R$ 3 bilhões). Na divisão de bens, ela ficou com a casa de férias na Costa Rica e os dois ainda dividem a posse de algumas propriedades, uma nas Bahamas, uma em Montan e outra em Nova York.