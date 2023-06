Saiba qual é o valor da fortuna de Gisele Bündchen após a separação

Separada de Tom Brady há alguns meses, Gisele Bündchen é dona de uma fortuna milionária por causa de sua carreira de sucesso. Saiba qual é o valor

A modelo Gisele Bünchen é dona de uma verdadeira fortuna. Após a separação do ex-jogador de futebol americano Tom Brady há alguns meses, ela continua com a conta bancária recheada de alguns milhões de dólares. Nesta semana, o valor da fortuna dela foi revelada pela imprensa internacional.

De acordo com o site Celebrity Net Worth, Bündchen tem cerca de US$ 400 milhões – cerca de R$ 2,1 bilhões. Parte deste dinheiro é fruto do trabalho de 14 anos de carreira dela nas passarelas ao redor do mundo. Além disso, ela fez contratos com marcas de luxo ao longo de sua carreira e que também renderam um bom valor para ela.

Durante o casamento, Gisele e Tom acumularam uma fortuna juntos de US$ 650 milhões (cerca de R$ 3 bilhões). Na divisão de bens, ela ficou com a casa de férias na Costa Rica e os dois ainda dividem a posse de algumas propriedades, uma nas Bahamas, uma em Montan e outra em Nova York.

Gisele Bündchen faz rara aparição com a irmã gêmea

Há poucos dias, a modelo Gisele Bündchen (42) contou com a companhia especial de sua irmã gêmea, Patricia Bündchen (42), ao celebrar o seu primeiro evento de gala em Miami, nos Estados Unidos, no último final de semana. As duas fizeram uma rara aparição pública juntas na frente das câmeras. Enquanto Gisele é a modelo internacional, Patricia cuida dos bastidores da carreira da irmã e não costuma aparecer na frente das câmeras.

Porém, ela abriu uma exceção e posou ao lado da gêmea para celebrar o sucesso da Gala Fundo Luz Alliance. Inclusive, Gisele fez questão de comemorar a parceria com Patricia. “Esta foi a minha primeira gala e não poderia ter feito isso sem minha irmã Pati, que trabalhou com a Brazil Foundation para organizar esta noite especial. Foi muito especial tê-la aqui esta noite. Ela trabalhou tanto para organizar este evento como faz todos os dias”, disse ela.

E ainda completou: “Eu sei que ela me protege como eu a defendo. Confiamos uma na outra e sempre queremos o melhor para as duas, isso não tem preço”.

As duas têm mais quatro irmãs, Graziela, Gabriela, Raquel e Rafaela.