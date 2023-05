Gisele Bündchen surge com a irmã gêmea, Patricia, em evento internacional: 'Muito especial'

A modelo Gisele Bündchen (42) contou com a companhia especial de sua irmã gêmea, Patricia Bündchen (42), ao celebrar o seu primeiro evento de gala em Miami, nos Estados Unidos, no último final de semana. As duas fizeram uma rara aparição pública juntas na frente das câmeras. Enquanto Gisele é a modelo internacional, Patricia cuida dos bastidores da carreira da irmã e não costuma aparecer na frente das câmeras.

Porém, ela abriu uma exceção e posou ao lado da gêmea para celebrar o sucesso da Gala Fundo Luz Alliance. Inclusive, Gisele fez questão de comemorar a parceria com Patricia. “Esta foi a minha primeira gala e não poderia ter feito isso sem minha irmã Pati, que trabalhou com a Brazil Foundation para organizar esta noite especial. Foi muito especial tê-la aqui esta noite. Ela trabalhou tanto para organizar este evento como faz todos os dias”, disse ela.

E ainda completou: “Eu sei que ela me protege como eu a defendo. Confiamos uma na outra e sempre queremos o melhor para as duas, isso não tem preço”.

As duas têm mais quatro irmãs, Graziela, Gabriela, Raquel e Rafaela.

Gisele Bündchen faz rara aparição com a irmã gêmea em evento - Foto: Leandro Justen

Nova fase na vida de Gisele Bündchen

A modelo brasileira Gisele Bündchen (42) marcou presença no MET Gala 2023 e atraiu todos os olhares ao surgir com um vestido branco vintage da grife Chanel. Nos bastidores, todos comentaram sobre o sorrisão no rosto dela e uma fonte informou que ela vive uma nova fase em sua vida.

De acordo com o site da revista People, uma pessoa próxima de Gisele contou que ela está radiante em sua vida pessoal e profissional. “Ela está de volta a si mesma, está bem, está feliz e está fazendo muitas coisas boas. Ela está de volta ao trabalho. Quando ela estava com Tom, ela estava como foco apenas em ser mãe. Com todos os movimentos naquela época, ela teve que estar no modo mãe. Ela está feliz e apenas curtindo seu novo capítulo”, disse a fonte.

Gisele e Tom ficaram casados por 13 anos e tiveram dois filhos juntos. Eles anunciaram o divórcio no final de 2022. Na época, uma fonte informou que ela estava bem com a decisão. “Ela sabe que tomou a decisão certa em sua vida e está focada em sua carreira e em seus filhos. Gisele fará o que precisar fazer e irá aonde precisar estar. Ela está ocupada tomando decisões e se sente feliz e mais resolvida do que há muito tempo”, afirmou uma pessoa próxima a ela.