Gisele Bündchen vive nova fase em sua vida: 'Está bem e feliz'

Fonte revela detalhes sobre a nova fase na vida de Gisele Bündchen após o fim do casamento com Tom Brady

Na noite de segunda-feira, 1º, a modelo brasileira Gisele Bündchen (42) marcou presença no MET Gala 2023 e atraiu todos os olhares ao surgir com um vestido branco vintage da grife Chanel. Nos bastidores, todos comentaram sobre o sorrisão no rosto dela e uma fonte informou que ela vive uma nova fase em sua vida.

De acordo com o site da revista People, uma pessoa próxima de Gisele contou que ela está radiante em sua vida pessoal e profissional. “Ela está de volta a si mesma, está bem, está feliz e está fazendo muitas coisas boas. Ela está de volta ao trabalho. Quando ela estava com Tom, ela estava como foco apenas em ser mãe. Com todos os movimentos naquela época, ela teve que estar no modo mãe. Ela está feliz e apenas curtindo seu novo capítulo”, disse a fonte.

Gisele e Tom ficaram casados por 13 anos e tiveram dois filhos juntos. Eles anunciaram o divórcio no final de 2022. Na época, uma fonte informou que ela estava bem com a decisão. “Ela sabe que tomou a decisão certa em sua vida e está focada em sua carreira e em seus filhos. Gisele fará o que precisar fazer e irá aonde precisar estar. Ela está ocupada tomando decisões e se sente feliz e mais resolvida do que há muito tempo”, afirmou uma pessoa próxima a ela.

Gisele Bündchen usa vestido vintage no MET Gala

Para prestigiar o MET Gala 2023, a modelo brasileira Gisele Bündchenexibiu a sua beleza e elegância ao usar um vestido branco sofisticado. O look dela é um vestido vintage da grife Chanel. O modelito foi feito de tule de seda branco com bordados de lantejoulas brancas na vertical.

Ela completou o visual com um capa longa de tule de seda branca com plumas da Chanel e sapatos da mesma marca. Ela ainda usou brincos de ouro branco, diamantes e pérolas, anel de ouro de branco e diamantes. O look faz parte da coleção Primavera-Verão de 2007.

Fotos: E! Entertainment/Divulgação