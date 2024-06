Neymar Jr exibe print de conversa com Diogo Defante: ‘Pegou no dia errado’

Neymar Jr surpreende ao exibir print de conversa com Diogo Defante após climão e desabafo nas redes sociais

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu ao exibir o print de uma conversa que teve com Diogo Defante após climão nas redes sociais. Ele alfinetou o humorista e o criticou mais cedo por causa de uma atitude.

Na conversa, Diogo assume: “Fiz m•rda! Reconheço”. Então, Neymar chama a atenção dele. “Quer brincar com tudo. Me pegou no dia errado. Já logo liguei o fod*-se”, respondeu.

Por sua vez, o humorista disse: “Sim! Eu vi! Fiquei péssimo, mas entendi teu lado. Geral tá pilhando. Mas vai dar nada”. Então, Neymar declarou: “Estamos em paz”.

O que aconteceu entre Neymar e Defante?

O jogador de futebol Neymar Jr fez um comentário sobre o humorista Diogo Defante. Ele criou uma polêmica ao alfinetar o artista após ver um comentário dele com indireta.

Tudo começou quando Diogo Defante fez uma indireta sobre a polêmica da privatização de praias. “Privatiza a cabeça do meu p**”, disse ele no X, antigo Twitter. Com isso, Neymar decidiu alfinetá-lo nos stories do Instagram.

O atleta disse que conheceu Defante por meio de amigos em comum e ficou surpreso com a atitude dele. "Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer. Como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope… FANFARRÃO, OTÁRIO!", escreveu.