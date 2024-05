Neymar Jr alfineta Diogo Defante: ‘Me liga para ganhar Ibope’

Neymar Jr faz post com crítica direta para Diogo Defante após comentário inusitado nas redes sociais

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu ao fazer um comentário sobre o humorista Diogo Defante. Ele criou uma polêmica ao alfinetar o artista após ver um comentário dele com indireta.

Tudo começou quando Diogo Defante fez uma indireta sobre a polêmica da privatização de praias. “Privatiza a cabeça do meu p**”, disse ele no X, antigo Twitter. Com isso, Neymar decidiu alfinetá-lo nos stories do Instagram.

O atleta disse que conheceu Defante por meio de amigos em comum e ficou surpreso com a atitude dele. "Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos pra me conhecer. Como era fã e achava super gente boa, pedi pra que levasse ele em casa. Foi super bem recebido, assistiu filme na minha casa, brincou, conheceu minha intimidade com a minha família e amigos e quase todo programa me liga pra ganhar ibope… FANFARRÃO, OTÁRIO!", escreveu.

Neymar Jr ataca Luana Piovani:

Neymar Jr não gostou das críticas feitas por Luana Piovani e decidiu respondê-la nas redes sociais. A atriz detonou o jogador após saber que ele estava envolvido em um projeto imobiliário, sobre a possível privatização de praias brasileiras. Nesta quinta-feira, 30, o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira gravou alguns vídeos revoltado.

"Acho que abriram a porta do hospício e soltaram uma louca que não tira o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi”, ele disparou entre outras críticas.