Eliana relembra convite para o Criança Esperança: 'Não vivo este passado'

Eliana marcou sua trajetória ao participar da apresentação do Criança Esperança, na Globo, em 2023, ao lado de Xuxa e Angélica. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra pedido de mudança após convite e abre o jogo sobre discurso: "Era maior do que nós três".

"Quando recebi o convite para participar do Criança Esperança na Globo, fiquei muito comovida. A ideia era que nós três estivéssemos juntas, era a materialização de uma união que já existe e um respeito entre nós que vai ficar estampado para sempre em um momento tão lindo que é o Criança Esperança, sobre solidariedade", compartilha Eliana .

A apresentadora explica que fez questão de fazer um pedido especial para a direção após o convite: "Quando me falaram 'a gente quer que você entre cantando Dedinhos', respondi 'poxa, tenho tanta coisa para falar e vocês querem só isso. Não gostaria de entrar só cantando Dedinhos, porque reverencio meu passado, mas não vivo este passado'. Tenho o maior carinho por tudo que vivi, mas hoje, como mulher neste espaço, gostaria demais de poder falar algo a mais sobre o trabalho das mulheres, o empoderamento feminino e levantar a autoestima de mulheres que foram abusadas em seus relacionamentos".

"Vou ser muito mais útil para as pessoas falando do que cantando, porque Dedinhos vai ativar uma coisa emocional e linda, mas pronto. Queria passar uma mensagem mais forte, e eles deixaram. Não estava falando só sobre nós três, era sobre todas as mulheres, a união feminina e a sororidade. Claro, existia uma mensagem sobre nós três, mas aquele discurso era maior do que isso", completa a apresentadora. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Eliana recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: