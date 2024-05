Eliana relembra transição de público infantil para adulto: 'Fiz terapia'

Em entrevista à CARAS Brasil, Eliana fala sobre fé ao longo da carreira e desafios com mudança na trajetória

Eliana construiu carreira como apresentadora ao longo dos anos e se consolidou no meio televisivo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra transição de público infantil para adulto na trajetória e fala sobre desafios com mudança e fé na jornada: "Fiz terapia".

"Foi uma transição delicada, não sabia se ia dar certo. Foi uma decisão que me deu muito medo, fiz muita terapia, tinha que acontecer um movimento interno. Fiquei oito meses em busca de um programa que tivesse a minha cara e fosse atender as expectativas das pessoas", explica Eliana .

"Imagina trabalhar 16 anos com um público e, de repente, fazer a transição para um outro público sem perder o que consquistou ao longo dos anos. Precisava de um programa que abracasse a família e não excluísse as crianças. Essa preocupação de buscar quadros que fossem para todo mundo foi algo difícil. Fiz essa transição na Record e sou super grata", declara a apresentadora .

Com a estreia de Tudo é Possível na época, Eliana também explica que o nome do programa foi escolhido por conta de fazer parte de uma frase bíblica: "Na hora que vi o nome, falei: 'Meu Deus, é esse o nome'. Acho que fui uma das primeiras apresentadoras que conseguiu fazer essa transição de público, então, realmente, tudo é possível".

"Creio em Deus, falo muito sobre isso na minha carreira ao longo dos meus anos, porque é o que realmente acredito. Sou católica, cresci com a minha mãe me ensinando a rezar e acreditar em Deus, então o nome foi perfeito", completa a apresentadora . Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Eliana recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: