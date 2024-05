Eliana abre o jogo sobre tabus em início de carreira: 'Foi surpreendente'

Em entrevista à CARAS Brasil, Eliana relembra sua primeira capa da revista e reflete sobre juventude, virgindade e preocupação na TV

Eliana (51) teve o início da carreira na TV em 1991, aos 17 anos, e adentrou na vida adulta na frente das telas, enquanto ainda trabalhava com o público infantil. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora relembra sua primeira capa da revista e reflete sobre juventude, virgindade e preocupação na TV, além de abrir o jogo sobre tabus: "Foi surpreendente".

"Acho que todas as fases tem as suas alegrias, delícias e momentos. Obviamente, aqui nessa capa eu já era uma mulher, mas quando estava na frente das câmeras - como trabalhava com crianças - tinha total preocupação em não deixar esse lado evidente. Tinha muito rigor em relação ao figurino e às minhas falas. Não usava esmalte vermelho, por exemplo", conta Eliana, que estampou sua primeira capa na CARAS em 1997.

"Nessa capa, pude mostrar um outro lado. Foi surpreendente para algumas pessoas. 'Apresentadora se diz uma mulher feita e garante que nunca defendeu a virgindade', olha que ousadinha, já falando sobre esses assuntos. Aqui não era a apresentadora, era a mulher se posicionando", acrescenta ela.

Eliana em sua primeira capa na CARAS - Foto: Acervo CARAS

Além das reflexões, Eliana também pondera sobre a declaração na revista: "Acho bom falar e ter a transparência. Cada um faz da maneira que achar melhor e mais conveniente. Tem religiões, ainda hoje, que valorizam essa questão da virgindade. Se uma mulher quiser se guardar para alguém, é um direito dela".

"No caso, eu vivi muitos momentos especiais na minha vida e agradeço por eles. Não era um tabu nem dentro de casa. Minha mãe é muito minha amiga e a gente falava sobre todos os assuntos, então abordamos isso com muita leveza", completa Eliana. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista a apresentadora recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

