VÍDEO: Roberto Justus se joga na dança em almoço de família

Roberto Justus é flagrado pela esposa, Ana Paula Siebert, ao fazer uma dancinha divertida durante almoço da família na fazenda

O apresentador e empresário Roberto Justus surgiu em um momento divertido e descontraído com sua família. Nesta sexta-feira, 31, ele foi flagrado pela esposa, Ana Paula Siebert, enquanto fazia uma dança durante o almoço.

A família estava reunida na área gourmet da fazenda deles e Justus começou a mostrar a sua desenvoltura na dança. Rapidamente, ele empolgou os parentes e todo mundo se jogou na dança, incluindo Rafaella Justus, Ana Paula e mais familiares.

“E do nada… No meio do almoço…”, brincou a influencer na legenda do vídeo. Assista abaixo:

Emoção de Roberto Justus

O empresário Roberto Justus apareceu emocionado e com a voz embargada em um vídeo da festa de aniversário da filha caçula, Vicky. As imagens foram compartilhadas pela esposa dele, Ana Paula Siebert, e mostraram um trecho do discurso dele ao receber uma surpresa da filha Fabiana Justus.

Fabiana, que está em tratamento contra o câncer, foi de surpresa ao evento e emocionou a todos com sua presença. Então, Roberto Justus pegou o microfone para anunciar a chegada da filha.

"A Fabi está aqui e vai dar tchau para todo mundo. Vem, Fabi! Quatro meses depois, do hospital para cada, ela resolveu passear. Ela não vai chegar perto de ninguém, porque as defesas ainda estão muito baixas, mas vai dar tchau para todo mundo", disse ele.

Roberto Justus fez homenagem para Fabiana Justus

O empresário Roberto Justus se pronunciou sobre a notícia de que o transplante de medula óssea de sua filha Fabiana Justus deu certo. Ela contou a novidade nas redes sociais na noite desta terça-feira, 9, e o pai coruja fez questão de comemorar.

Em seu próprio perfil no Instagram, ele mostrou uma foto da herdeira no hospital e celebrou o sucesso do tratamento e a força da filha. "Tive 6 momentos mais felizes de minha vida! O nascimento de meus 5 filhos e hoje no renascimento de minha filha Fabiana! O transplante deu certo e a nova medula pegou exatamente no dia que ela comemora 13 anos de casada!", disse ele.

E completou: "Sei que ainda temos um caminho de cuidados pela frente, mas não poderia estar mais agradecido por ter dado tudo tão certo até aqui. Fabi foi guerreira, forte, e deu um grande exemplo para tantas pessoas que passam por problemas semelhantes. Os desafios devem ser encarados de frente com muita energia, força e otimismo! Obrigado a todos por essa corrente maravilhosa que foi criada para ela e por ela!".