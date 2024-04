Conheça as mães dos 5 filhos de Roberto Justus

Roberto Justus teve cinco filhos com quatro esposas diferentes. Saiba quem são as mães dos filhos do empresário e apresentador

O empresário e apresentador Roberto Justus tem uma família grande! Ele é pai de cinco filhos: Ricardo, Fabiana, Luiza, Rafaella e Vicky. E ele já teve quatro esposas. Que tal saber mais sobre a família dele?

A primeira esposa de Roberto Justus foi Sacha Chryzman, com quem ele foi casado por 9 anos e teve dois filhos, Fabiana e Ricardo. Ela trabalha na área de vendas no mercado de luxo.

View this post on Instagram A post shared by sachachryzman (@sachachryzman)

O segundo casamento dele foi com Gisela Prochaska, com quem ele teve uma filha, Luiza Justus. Os dois ficaram juntos por 8 anos, entre 1990 e 1998. Ela é empresária e sócia de uma rede de salão de beleza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisela Prochaska (@giselaprochaska)

A quarta filha dele, Rafaella, é fruto do relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, que foi a quarta esposa dele - já que Justus teve um breve casamento com a apresentadora Adriane Galisteu, com quem não teve filhos. Roberto e Ticiane ficaram juntos entre 2006 e 2013.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

E a quinta filha de Justus é Vicky, que é fruto do atual casamento dele com a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Os dois se casaram em 2015 e tiveram apenas uma filha, que está com 3 anos de idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Veja a foto de Roberto Justus com seus filhos e netos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Roberto Justus fez homenagem para Fabiana Justus

O empresário Roberto Justus se pronunciou sobre a notícia de que o transplante de medula óssea de sua filha Fabiana Justus deu certo. Ela contou a novidade nas redes sociais na noite desta terça-feira, 9, e o pai coruja fez questão de comemorar.

Em seu próprio perfil no Instagram, ele mostrou uma foto da herdeira no hospital e celebrou o sucesso do tratamento e a força da filha. "Tive 6 momentos mais felizes de minha vida! O nascimento de meus 5 filhos e hoje no renascimento de minha filha Fabiana! O transplante deu certo e a nova medula pegou exatamente no dia que ela comemora 13 anos de casada!", disse ele.

E completou: "Sei que ainda temos um caminho de cuidados pela frente, mas não poderia estar mais agradecido por ter dado tudo tão certo até aqui. Fabi foi guerreira, forte, e deu um grande exemplo para tantas pessoas que passam por problemas semelhantes. Os desafios devem ser encarados de frente com muita energia, força e otimismo! Obrigado a todos por essa corrente maravilhosa que foi criada para ela e por ela!".