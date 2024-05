Esposa de Zé Vaqueiro desabafa em nova foto com o filho na UTI: 'Angústia'

Duas semanas após o filho caçula retornar à UTI, Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, fez um desabafo sobre a saúde do pequeno

Esposa do cantor Zé Vaqueiro, a influenciadora Ingra Soares usou as redes sociais na quinta-feira, 30, para dividir com os seguidores um novo registro com o filho caçula do casal, Arthur. O pequeno, que completou 10 meses recentemente, precisou retornar à UTI um dia após receber alta hospitalar.

Em seus stories no Instagram, a esposa do artista publicou uma foto onde o bebê aparece segurando sua mão. "A angústia da incerteza é o pior sentimento", desabafou Ingra na legenda da imagem.

O herdeiro de Zé Vaqueiro nasceu com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida como síndrome de Patau. Por causa disso, ele foi levado à UTI desde que chegou ao mundo, em julho de 2023.

No dia 16 de abril deste ano, Arthur recebeu sua primeira alta hospitalar e pôde finalmente ir para casa com a família. No entanto, no dia seguinte, ele acabou sofrendo uma parada cardíaca e precisou voltar à unidade hospitalar, onde segue internado há duas semanas.

Recentemente, Zé Vaqueiro atualizou o quadro de saúde do pequeno. Em seu Instagram oficial, o artista explicou que Arthur está estável e agradeceu todo apoio que a família tem recebido durante este momento delicado.

"Arthur está estável. Colheu vários exames e continua lutando com muita força. Obrigado por todas as mensagens e orações, do fundo do meu coração. Obrigado", escreveu o cantor.

Ingra manda recado para mães de filhos com síndromes raras

Com o filho de nove meses na UTI, Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para passar uma mensagem às mães de filhos com síndromes raras. Arthur, filho do casal, nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita.

"Muitas mães que passaram por essa situação de uma gestação de um bebezinho com uma síndrome chegaram lá sem saber, que não resistiram, que foi muito difícil, que não tinham respostas sobre o porquê disso ter acontecido. Mães que estavam na primeira gestação e queriam comparar um diagnóstico com o outro… Falo com humildade mesmo, porque eu não tenho conhecimento profundo, assim como não existem pesquisas mais aprofundadas…", iniciou.

Na sequência, a empresária refletiu sobre a importância da sabedoria em momentos delicados como esse. Confira o relato completo!