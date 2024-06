Beatriz na novela Família É Tudo? Saiba o que a Globo disse

Ex-BBB Beatriz surge em fotos com o elenco de Família É Tudo e causa confusão nas redes sociais. Entenda o que aconteceu

A ex-BBB Beatriz Reis criou expectativa nos fãs ao aparecer com o elenco da novela Família É Tudo, atual trama das 7 da Globo. Tanto que começaram a surgir boatos de que ela poderia atuar em uma cena da trama. Porém, a emissora negou.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, Beatriz foi apenas visitar o set de gravação da novela e não está no elenco. "Pessoal, informação importante: é falso que Beatriz Reis, a Bia do Brás do #BBB24, fará um personagem em #FamíliaÉTudo, novela das sete da Globo. Ela só visitou o set recentemente. Acabei de procurar a Globo, que negou qualquer personagem a ela. Cuidado com o que compartilham", disse ele no X, antigo Twitter.

Por sua vez, na legenda do post com o elenco, Beatriz afirmou que foi apenas conhecer o estúdio. "Dia especial em que eu realizei mais um grande sonho da minha vida, conheci parte do elenco da novela @familiaetudo.official e visitei o Set de gravação na @tvglobo. Muito obrigada por me receberem tão bem!! Foi um prazer conhecer vocês", disse ela.

Boninho revela estratégia por trás da seleção de Beatriz ao BBB 24

Depois do BBB 24, Boninho abriu o jogo sobre os motivos que levaram à escolha de ter Beatriz Reis no elenco. Enquanto conversava com a vendedora em uma live nas redes sociais, o diretor da atração revelou que escolheu a sister a dedo para ‘infernizar’ os outros participantes.

Na ocasião, o diretor saiu em defesa da vendedora, afirmando que ela não é um personagem e que, na verdade, se mostrou autêntica desde sua primeira entrevista. No entanto, o Big Boss causou ao afirmar que escolheu Beatriz justamente para perturbar os outros participantes do programa: “Só botei para infernizar vocês. Achei que vocês iam fazer o que o Nizam fez, mandar ela ficar quieta, calar a boca, no lugar dela”, disse ele em tom de brincadeira.

“Tu me botou para brilhar que eu sei, danado”, Beatriz deu risada com a declaração do comandante do reality, que continuou: “Olha lá, essa maluca. Vocês resistiram a Bia, parabéns vocês foram incríveis, essa figura não tem jeito”, disse o diretor. “A minha presença é difícil, tá pensando o que?”, a vendedora reforçou e caiu na gargalhada mais uma vez.

Na sequência, Boninho reforçou que a paulista não é uma personagem e relembrou as primeiras entrevistas com ela: O primeiro ano que a gente entrevistou ela, ela sabe disso e ela conta, todo mundo acha aqui que ela é um personagem, mas ela é essa maluquice toda. Tá aí, olha”, o diretor saiu em defesa enquanto ela dava risada.