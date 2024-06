Gloria Perez 'pede música no Fantástico' com sucessos no Globoplay: 'A obra permanece'

Em entrevista à CARAS Brasil, a autora Gloria Perez celebra longevidade de suas novelas no Globoplay e adianta seus próximos projetos

Nesta semana, três novelas de Gloria Perez (75) estão entre os dez conteúdos mais consumidos do Globoplay. O feito comprova a longevidade do trabalho da autora e reforça seu império na teledramaturgia brasileira. Em entrevista à CARAS Brasil, Gloria celebra essa conquista e abre o coração ao falar sobre seu objetivo enquanto escritora: "Alcançar a dimensão do humano".

Salve Jorge (2012), A força do querer (2017) e Caminho das Índias (2009) são as obras da autora que ocupam o top dez mais consumidos do Globoplay, que mesmo depois de tantos anos, essas novelas continuam atuais e sucesso entre o público. Gloria analisa que apesar do tempo passar, o sentimento humano permanece o mesmo e esse é seu principal objetivo: capturar a essência e complexidade da experiência humana.

"O que eu sempre busquei, nos meus trabalhos, foi alcançar a dimensão do humano. Penso que quando a gente consegue chegar aí, a obra permanece, independente do tempo. Tudo muda: a época, a moda, os costumes, mas o essencial do ser humano permanece. Os sentimentos, as paixões que nos movem são as mesas desde sempre", declara Gloria Perez.

Segundo a autora, quando o telespectador se reconhece nas obras, elas permanecem e não importa quantos anos se passem: "Enfim, acho que a conquista dos novos públicos que essas novelas tem feito no GloboPlay, que Hilda Furacão vem fazendo nas redes sociais se devem a isso, ao fato de que as pessoas se reconheçam ali".

Em suas obras, Gloria Perez frequentemente aborda temas sociais relevantes, a autora já provou por diversas vezes que possui um talento especial para trazer questões urgentes e pertinentes à luz, promovendo discussão e conscientização.

Recentemente, Gloria Perez renovou se contrato com a Globo, a autora não pode dar muitos detalhes sobre seus próximos passos na carreira, mas adianta que está trabalhando no projeto de uma próxima novela. Será que mais um clássico está a caminho?

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE GLORIA PEREZ: