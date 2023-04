Glória Perez se defende após críticas para cena de Travessia: 'Não estava escrito'

Autora da novela Travessia, Glória Perez rebate críticas detonando cena de Brisa na chuva após dia horrível em sua vida: 'Foi improviso'

A autora Glória Perez se defendeu das críticas que recebeu por causa de uma cena da novela Travessia, trama das 9 da Globo. Na noite de quinta-feira, 27, o público se deparou com uma cena de Brisa (Lucy Alves) tomando um banho de chuva e dançando logo depois de viver um dia horrível em sua vida. A cena foi criticada e a autora contou que não escreveu a cena no roteiro.

No capítulo, Brisa viveu uma sequência difícil: Foi assaltada, viu o filho ser atropelado por uma bicicleta e ainda foi impedida de entrar no hospital para ver o menino. Logo depois, a personagem foi para a área externa do hospital e começou a dançar na chuva, com sorriso no rosto. Então, Oto (Romulo Estrela) chegou e os dois se abraçaram apaixonados.

A cena foi criticada pelos internautas e a autora se defendeu. Ela contou que a cena na chuva não estava no roteiro. Um fã da novela disse: “Glorinha, eu só não entendi a dança porque ela estava com o filho no hospital. Mas tudo... Tava escrito”. Então, a autora rebateu: “Não, não estava escrito. Foi improviso”.

Então, outro telespectador disse: “Gente, eu não estou acredito que a Gloria botou a Brisa para ficar rodando na chuva depois de ser assalta e o filho ter levado uma queda”. Em resposta, Perez disse: “Foi licença poética deles. A alegria viria com a chegada do Oto. Acontece...”.

Por fim, a escritora comentou: “Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece”.

Próximas emoções da história de Brisa na novela Travessia

Vale lembrar que os personagens Oto e Brisa vão reatar o namoro na reta final da história e até vão ter uma filha juntos. Na trama, a filha deles vai fazer parte da descoberta de Brisa sobre a sua condição que faz com que ela tenha dois DNAs em seu corpo.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Bia (Clara Buarque) vai comentar sobre o caso misterioso de Brisa com Sara (Isabelle Nassar) e Dante (Marcos Caruso). Ela vai cogitar que Brisa possa ter tido um gêmeo enquanto estava na barriga de sua mãe, mas o outro feto não desenvolveu e se fundiu ao corpo dela. Logo, o assunto chegará aos ouvidos de Brisa, que vai levar o caso para a justiça.

Primeiramente, um juiz não dará ouvidos para a teoria de Brisa, mas outro juiz vai ouvi-la e pedir provas de que isso possa realmente acontecer. Como Brisa estará grávida de uma menina, fruto do relacionamento com Otto, ela terá o seu parto acompanhado por um oficial de justiça, que vai ter a missão de comprovar que a nova bebê não foi trocada e realmente é filha de Brisa.

Brisa e a filha vão fazer um teste de DNA, que também dará negativo. Então, a teoria do gêmeo que se fundiu será comprovada. “Bia decifrou a metáfora da cigana. Brisa tinha uma gêmea, o embrião da gêmea não se desenvolveu e se fundiu com ela. Localizou-se no útero. Assim, todos os filhos que Brisa vier a ter terão esse DNA”, diz Dante em uma conversa.