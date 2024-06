Renascer: resumo da novela de 17 a 22 junho

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Maria Santa se despede de José Inocêncio

Capítulo 127 - Segunda-feira, 17 de junho

Dona Patroa acusa Mariana de ter se casado por interesse. Joana pede ao Pastor Lívio para fazer Tião desistir de ir para o acampamento. José Inocêncio comunica à família sua separação de Mariana. Sandra não gosta de ver João Pedro defendendo Mariana e decide deixar o marido. Lu elogia o desempenho dos filhos de Tião na escola. Zinha repreende Sandra por ter saído de casa. Dona Patroa apoia Sandra. Sandra deixa claro a Mariana que não quer ser sua amiga. Inácia conta a Buba o sonho que teve com uma criança. Teca sente as dores do parto e pede a Du que avise a Buba. Maria Santa aparece para tranquilizar Teca. Inácia avisa a Buba que a hora de Teca chegou.

Capítulo 128 - Terça-feira, 18 de junho

Teca sente a presença de Maria Santa, quando Inácia e Buba chegam para ajudá-la no trabalho de parto. Norberto não se sente à vontade de acolher Mariana em sua venda. Mariana diz a João Pedro que quer as terras que eram de sua família. Teca avisa a Du que não deixará o filho para fugir com o rapaz. Augusto conta a Buba que tudo indica que a criança de Teca é intersexo. Zinha se enfurece com a presença de Mariana na casa. Teca fica apavorada ao saber por Neno e Pitoco que Du pensa em ir embora.

Capítulo 129 - Quarta-feira, 19 de junho

Morena recomenda que João Pedro mande Mariana embora da fazenda. Augusto comunica a Teca que o filho da jovem precisa ser examinado por um pediatra. Buba não gosta da reação de José Inocêncio. Damião ameaça Du ao ver o rapaz prestes a ferir Pitoco. José Inocêncio exige que Du escolha se fugirá ou permanecerá na fazenda com Teca e a criança. José Inocêncio se depara com Mariana na casa de João Pedro.

Capítulo 130 - Quinta-feira, 20 de junho

José Inocêncio reage com ofensas à presença de Mariana na casa de João Pedro. Sandra conversa com Dona Patroa e diz que acha que João Pedro não a ama. Teca decide nomear sua criança como Cacau, e convidar Buba e Augusto para serem os padrinhos do bebê. Buba aceita o pedido de casamento de Augusto. Sandra se nega a conversar com João Pedro ao vê-lo com Mariana na roça. João Pedro se lamenta com Zinha e Deocleciano, dizendo que perdeu Sandra de vez. José Inocêncio diz a Inácia que sente desprezo por João Pedro, e que o filho não é mais bem-vindo em sua casa. Mariana confronta João Pedro.

Capítulo 131 - Sexta-feira, 21 de junho

Mariana incentiva João Pedro a se associar com outros produtores de cacau para atender à demanda trazida por Bento. Sandra incentiva Dona Patroa a lutar por Rachid. Teca manda Du ir embora, diante de seu desprezo por Cacau. Neno decide ir embora com Du. Maria Santa se despede de José Inocêncio. Dona Patroa convida Rachid para jantar. José Inocêncio orienta Inácia a providenciar um padre para levar a santa para a casa do bumba. Pastor Lívio, Inácia e o padre sentem a dor de José Inocêncio, que anuncia que está esperando o dia de ser levado para o lado de Maria Santa.

Capítulo 132 - Sábado, 22 de junho

Bento diz a Augusto que não confia em Mariana. Marçal informa Egídio sobre o encontro de João Pedro com os produtores. Joana orienta Tião a procurar emprego na fazenda de João Pedro. Morena diz a João Pedro que, se ele não escolher entre Sandra e Mariana, poderá perder as duas. João Pedro deixa claro a Mariana que deseja ficar com Sandra, e pede à mulher do pai que vá em busca de seu caminho. João Pedro afirma a José Inocêncio que nunca aconteceu nada entre ele e Mariana, e avisa ao pai que colocou a madrasta para fora da fazenda. Eliana fica constrangida ao se deparar com Mariana na porta da casa de Egídio, pedindo abrigo.