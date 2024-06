Rafa Kalimann explica porque altera falas de sua personagem: "Distorcido"

Após afirmar que altera falas de sua personagem em novela, Rafa Kalimann explica o motivo de sua escolha depois de ver o assunto sendo distorcido

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann causou polêmica ao revelar que altera falas de sua personagem Jéssica na novela 'Família É Tudo'. Em participação do podcast 'E Você?', a artista disse que troca algumas palavras do roteiro que não fazem parte de seu vocabulário do dia a dia. No entanto, a famosa disse que sua afirmação foi tirada de contexto.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram nesta terça-feira, 18, Rafa explicou o motivo do porquê optou por não falar essas palavras. "Um dia desses, eu falei para vocês que eu não ia mais permitir que criassem narrativas sobre meu trabalho que fossem distorcidas, mentirosas ou de dupla interpretação. Pois bem, estou cumprindo com isso! Hoje saíram algumas matérias sobre uma palavra que eu não gosto de falar na minha vida, e que tem na minha personagem. Só que quando eu estou no set, eu coloco. Vou contextualizar isso para não ficar distorcido a intenção dessas palavras", contextualizou Kalimann.

Em seguida, a ex-BBB 20 mostrou um vídeo nos bastidores da novela, onde ela disse que troca a palavra 'desgraçada' durante os ensaios, mas que não altera a fala durante as gravações. "Tem uma palavra que eu não falo. Pra mim é pecado falar essa palavra, entendeu? É uma palavra que não tem graça, é o oposto de graça, é des... E aí tem no texto. Eu bato o texto com ela e troco por abençoada", explicou Rafa no vídeo. "Na hora eu falo. Vou ficar falando toda hora essa palavra ai? Vou nada! Ficar trazendo coisa ruim não!", completou.

O que Rafa Kalimann disse no podcast?

Durante sua participação do podcast 'E Você?', Rafa Kalimann falou pela primeira vez sobre a alterações de palavras nas falas de sua personagem Jéssica, em Família É Tudo.Segundo a atriz, termos como 'desgraçada' não fazem parte de seu vocabulário no dia a dia e, por achar bastante pesado, prefere substituí-lo.

"Quando recebo os textos, às vezes falo assim: 'ai, Daniel Ortiz, por que você escreveu isso? Eu vou ter que falar essa palavra'. Porque tem palavra que eu não consigo falar na minha vida", iniciou ela.

"Tem uma palavra que é o oposto de 'sem graça', de pessoa que não tem a graça de Deus... Não gosto dessa palavra, é muito pesada para mim. Se eu falasse em casa, meus pais diriam: 'Não [pode]', é cultural [para mim], e a Jéssica tem que falar", continuou Rafa Kalimann.

A atriz comentou que em algumas situações o diretor chama sua atenção. "Tem dia que tento passar ilesa, eu pulo do texto, eu mudo a palavra, tento colocar outra palavra lá para criticar a Electra, e aí o diretor fala: 'Rafa, a palavra não é essa'. Aí vou lá falar como a Jéssica. Mas está sendo muito prazeroso para mim viver isso e ver uma outra versão da Rafa vindo à tona", declarou.

Por fim, Rafa Kalimann revelou que explorou a ‘dualidade humana’, chamada por ela de 'sombra e a luz' para a composição de sua personagem. "Ninguém é 100% do bem ou do mau. A gente escolhe e acho que a sabedoria mora aí, em escolher as atitudes. Então olhei para minha sombra, aquilo que eu jamais seria ou jamais colocaria para fora, que eu não deixaria o mundo ver essa Rafa, até porque não sou nada parecida com a Jéssica", concluiu a famosa.