Estrela do K-pop revela sequelas após dieta absurda para manter seus 40kg

Hyuna, estrela do K-pop, revela ter tido sequelas desastrosas após manter uma dieta absurda para manter seu peso abaixo de 40kg; saiba mais.

Hyuna, estrela do K-pop, teve consequências desastrosas após seguir uma dieta bizarra para manter seu peso baixo. Em participação do talk show 'Season B', a rapper revelou ter uma alimentação de apenas um sushi por dia para continuar na faixa de 40kg e acabou adquirindo sequelas após um tempo.

Após o apresentador do programa comentar que ela parecia mais saudável, Hyuana desabafou e contou sua história, que aconteceu logo no início de sua carreira, aos 15 anos. "Naquela época, eu sobrevivia com um único pedaço de kimbap [sushi coreano] enquanto realizava todas as atividades programadas. Isso me destruiu. Aos 26 anos, eu não estava muito saudável", revelou a artista.

A sul-coreana disse que essa dieta resultou em uma sequela chamada neuropatia periférica, que causa uma disfunção nos nervos responsáveis por transmitir informações do cérebro e da medula espinhal para o corpo. "Sempre que meu peso caía muito, provocava isso. Eu desmaiaria depois de sobreviver com apenas um pedaço de kimbap. Desmaiei 12 vezes em um mês", explicou Hyuana, que ainda disse que os desmaios também ocorriam devido a uma síncope vasovagal, que é a perda súbita de consciência pela diminuição da frequência cardíaca ou da pressão arterial.

Hoje com 31 anos, Hyuna diz ter mudado seus hábitos alimentares e que está focada em manter-se saudável enquanto faz seu trabalho. "Desde o ano passado, eu me sinto muito agradecida pela pequena felicidade do dia a dia", ponderou a rapper.

Ator coreano Sung Hoon doa lucros de evento no Brasil às vítimas do Sul

O ator coreano Sung Hoon se juntou à lista de famosos internacionais que se mobilizaram para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul. Na última terça-feira, 7, ele contou aos fãs brasileiros que decidiu doar os lucros de um evento no país, realizado para divulgar seu filme 'Perfect Marriage Revenge' (A Vingança do Casamento Perfeito), às vítimas de enchentes nas regiões.

Com previsão para chegar em São Paulo no dia 10 maio, Sung Hoon demonstrou todo apoio e solidariedade aos moradores do Sul. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou um vídeo especial anunciando a doação.

"Vou embarcar em um avião para o Brasil dentro de poucas horas. Porém, antes de deixar a Coreia fiquei sabendo de algumas notícias infelizes. Fiquei sabendo que houveram chuvas fortes na região sul do Brasil nos últimos dias, causando sérios problemas de enchentes", declarou ele.

E continuou: "Inicialmente, estava animado para me divertir com vocês e ansioso para ir, mas receber notícias tão comoventes é realmente entristecedor. Espero que o dinheiro do meu 'fan meeting' possa ser alguma ajuda para aqueles que foram afetados pelas enchentes no Brasil".

Por fim, Sung Hoon desejou forças às vítimas do Rio Grande do Sul: "Deixo as minhas profundas condolências aos que estão sofrendo no momento e sinceramente espero que consigam se recuperar assim que possível e sem maiores danos. Vou embarcar no avião em breve e seguir para o Brasil. Vejo vocês lá", concluiu o ator.

Além do novo filme que será divulgado, Sung Hoon já atuou em produções como 'O Jogo da Morte', 'Level Up', 'My Secret Romance' e 'Woori, a Virgem', e outros K-dramas.