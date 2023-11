Angélica ganha homenagens dos filhos em seu festão de 50 anos: 'Alicerces'

Esposa de Luciano Huck, Angélica é homenageada pelos herdeiros Joaquim, Benício e Eva durante noite especial de comemoração de seus 50 anos

No último sábado, 25, Angélica celebrou a chegada de seus 50 anos com uma festa memorável em sua mansão no Rio de Janeiro. Durante o evento, a esposa do apresentador Luciano Huck ganhou homenagens emocionantes de seus três filhos Joaquim, Benício e Eva, que ajudaram a tornar a celebração ainda mais especial.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora mostrou que seus três herdeiros abraçaram o tema da festa, 'poder das flores', e apostaram em peças com estampas florais, assim como Angélica. Joaquim, o primogênito que está com 18 anos, estampou seu amor pela mãe em uma camiseta ao homenageá-la com várias fotos.

Já Benício, que tem 16 anos, apostou em um conjunto estampado e posou coladinho com a loira, que aparece se derretendo pelo herdeiro em um dos cliques. A caçula dos apresentadores, Eva, que está com 11 aninhos, também roubou a cena mais uma vez ao apostar em um look semelhante ao da mãe para homenageá-la em seu evento.

Por fim, Luciano não ficou de fora dos tributos a esposa e também incorporou o tema da celebração ao apostar em uma calça colorida parecida com a de seu filho mais velho. Na legenda da publicação, a apresentadora revelou que se emocionou com as homenagens e aproveitou para se declarar para seu bem mais precioso, sua família.

“Neste jardim da vida, onde as flores representam cada capítulo, é impossível não mencionar a importância da minha família. Vocês são as raízes que sustentam minha trajetória, os alicerces de tantas alegrias e realizações. Ao celebrar meus 50 anos e o lançamento do '50 e Tanto' quero expressar minha profunda gratidão”, disse.

“Vocês foram testemunhas e participantes ativos em cada curva dessa jornada. A vida é mais rica quando compartilhada com aqueles que amamos”, Angélica finalizou a declaração e recebeu muitos elogios nos comentários: “Que família linda! Viva Angélica”, disse Bruna Marquezine. “Deus abençoe sua vida”, escreveu Neymar Jr.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Vale lembrar que além da festa temática em sua homenagem, Angélica também ganhou um novo programa na Globo. Intitulada 'Angélica: 50 e Tantos'. No programa, que será exibido no 'Fantástico' e no GNT, a apresentadora recebe convidados como Marina Ruy Barbosa e Anitta para compartilhar reflexões sobre carreira, casamento e outros temas significativos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Eliana, Xuxa e mais famosos prestigiam aniversário de Angélica

Angélica reuniu amigos e familiares em uma festa memorável em sua mansão no Rio de Janeiro no último sábado, 25. Convidados ilustres como Xuxa, Eliana, Ana Maria Braga, Tata Werneck, Marina Ruy Barbosa, Claudia Raia e diversas outras celebridades se jogaram na noitada para celebrar a vida da apresentadora; confira os looks das famosas.