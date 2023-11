Eliana, Xuxa e mais famosos se jogam em noitada dos 50 anos de Angélica

Apresentadora Angélica celebra a chegada de seus 50 anos em noitada especial com o tema ‘poder das flores’; veja os looks dos famosos

Angélica comemorou a chegada de seus 50 anos em grande estilo no último sábado, 25! A loira reuniu amigos e familiares em uma festa memorável com o tema ‘poder das flores’ em sua mansão no Rio de Janeiro. Convidadas ilustres como Xuxa e Eliana se jogaram na noitada para celebrar a vida da apresentadora.

A estrela da noite, Angélica surgiu deslumbrante em um vestido longo e justo com flores bordadas por todo o comprimento na noitada que reuniu as loiras mais icônicas da televisão brasileira. Ao lado de Junno Andrade, a 'Rainha dos Baixinhos' marcou presença com um blazer florido. Eliana também brilhou, vestindo um top borboleta ao lado de seu marido.

Angélica celebra aniversário com festão de flores - Reprodução/Instagram

Eliana posa ao lado do marido - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Xuxa posa ao lado de Junno - Foto: Victor Chapetta/Agnews

A lista de apresentadoras que compareceram ao evento não parou por aí! Ana Maria Braga também posou na entrada do evento com um conjuntinho florido. Já Tata Werneck elegeu um vestido vermelho curto com um detalhe florido, enquanto Sabrina Sato posou com um modelo vazado. Giovanna Ewbank preferiu apostar no brilho e usou um modelo verde ao lado do marido, Bruno Gagliasso.

Ana Maria Braga curtiu festão de Angélica - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Tata Wernack compareceu ao festão de Angélica - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Sabrina Sato curtiu festão de Angélica - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Giovanna Ewabnk posa ao lado de Bfuno Gagliasso - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Entre as atrizes que brilharam na noitada, Carolina Dieckmann foi com um vestido bordado e um adorno de flores na cabeça. Giovanna Antonelli apostou no brilho com um macacão roxo. Claudia Raiaa usou um vestido rosa justíssimo com muito paetê. Marina Ruy Barbosa brilhou com um vestido justo vermelho com o noivo.

Carolina Dieckmann curtiu festão de Angélica - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Giovanna Antonelli curtiu festão de Angélica ao lado do marido - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Claudia Raia brilhou no festão de Angélica - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Marina Ruy Barbosa ganhou beijo do noivo no aniversário de Angélica - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Vale lembrar que além de ser celebrada com um festão temático, Angélica também se tornou tema de uma série exibida pela Globo. ‘Angélica: 50 e Tantos’ vai ao ar como quadro no Fantástico e também será exibida pelo Globoplay e pelo GNT. No programa, a loira recebe convidados para um momento de reflexão sobre carreira, casamento e mais temas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Angélica e Luciano Huck se desculparam com os vizinhos:

O casal Angélica e Luciano Huck enviou um pedido de desculpas para os vizinhos do condomínio de luxo no qual moram no Joá, Zona Sul do Rio de Janeiro. Os dois resolveram se antecipar para evitar reclamações nos próximos dias. Isso porque eles planejam realizar uma festa daquelas na casa para uma comemoração em família para celebrar os 50 anos da apresentadora.

O recado enviado aos condôminos foi exposto pela colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'. No texto, o casal avisa que vai fazer a festa, revela que designou uma equipe para cuidar de todos os detalhes e revela que espera que tudo saia como o planejado, sem transtornos. Eles se preocuparam com o bem-estar dos vizinhos e enviaram a mensagem para evitar desconfortos.