Precaução? Angélica e Luciano Huck enviam pedido de desculpas para vizinhos

Angélica e Luciano Huck enviam pedido de desculpas para vizinhos; eles vão fazer um festão neste final de semana e já deixaram todos avisados

O casal Angélica e Luciano Huck enviou um pedido de desculpas para os vizinhos do condomínio de luxo no qual moram no Joá, Zona Sul do Rio de Janeiro. Os dois resolveram se antecipar para evitar reclamações nos próximos dias.

Isso porque eles planejam realizar uma festa daquelas na casa para uma comemoração em família - vale lembrar que os 50 anos de Angélica serão celebrados agora no final de novembro. O recado enviado aos condôminos foi exposto pela colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'.

No texto, o casal avisa que vai fazer a festa, revela que designou uma equipe para cuidar de todos os detalhes e revela que espera que tudo saia como o planejado, sem transtornos. Eles se preocuparam com o bem-estar dos vizinhos.

Além da festa, Angélica também será tema de uma série exibida pela Globo. Angélica: 50 e Tantos vai ao ar como quadro no Fantástico e também será exibida pelo Globoplay e pelo GNT.

Joaquim Huck fez aniversário em março deste ano

Joaquim Huck, o filho mais velho de Angélica e Luciano Huck, completou seus 18 anos de idade em 8 de março de 2023 e ganhou homenagens dos pais nas redes sociais. Os apresentadores compartilharam registros ao lado do herdeiro e declararam o amor pelo primogênito.

"Meu filho hoje e um dia muito especial!!! Um turbilhão de emoções pra mim… Há 18 anos você chegou ao mundo para encher minha vida de amor, alegria e sentido! Você cresceu e se tornou um jovem sensível, generoso, honesto, divertido, talentoso e cheio de sonhos… que estarei sempre aqui pra incentivar e aplaudir. Obrigada por me ensinar tanto e por ser um filho tão maravilhoso! Te amo muito", escreveu Angélica na legenda da publicação.

O comandante do Domingão com Huck publicou um vídeo reunindo cliques com Joaquim ao longo dos anos, desde a infância, e se derreteu."Parabéns, Joaquim! E lá se vão 18 anos! Amor maior do mundo! Tenho muito orgulho de ser seu pai e um orgulho maior ainda da pessoa que você se tornou! Te amo e estou aqui para você e por você pela vida toda. (desculpe se entrou no reels alguma foto que você não curte, mas fiquei umas 3 horas mergulhado no celular catando fotos e editando)", postou Huck. "Meu tudo", respondeu Angélica nos comentários.