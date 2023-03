Angélica e Luciano Huck celebram 18 anos do filho, Joaquim: ''Orgulho da pessoa que se tornou''

Aniversariante do dia!

Joaquim, primogênito de Angélica e Luciano Huck, completa 18 anos e ganha homenagens dos pais nas redes sociais

Dia de festa na casa da família Huck! Isso porque, nesta quarta-feira, 08, o filho mais velho de Angélica (49) e Luciano Huck (51) está completando seus 18 anos de idade.

Joaquim ganhou homenagens dos pais nas redes sociais. Os apresentadores compartilharam registros ao lado do herdeiro e declararam o amor pelo primogênito. Juntos desde 2003, os dois também são pais de Benício, de 15 anos, e Eva, de 10.

"Meu filho hoje e um dia muito especial!!! Um turbilhão de emoções pra mim… Há 18 anos você chegou ao mundo para encher minha vida de amor, alegria e sentido! Você cresceu e se tornou um jovem sensível, generoso, honesto, divertido, talentoso e cheio de sonhos… que estarei sempre aqui pra incentivar e aplaudir. Obrigada por me ensinar tanto e por ser um filho tão maravilhoso! Te amo muitooooo", escreveu Angélica na legenda da publicação.

O comandante do Domingão com Huck publicou um vídeo reunindo cliques com Joaquim ao longo dos anos, desde a infância, e se derreteu.

"Parabéns, Joaquim! E lá se vão 18 anos! Amor maior do mundo! Tenho muito orgulho de ser seu pai e um orgulho maior ainda da pessoa que você se tornou! Te amo e estou aqui para você e por você pela vida toda. (desculpe se entrou no reels alguma foto que você não curte, mas fiquei umas 3 horas mergulhado no celular catando fotos e editando)", postou Huck. "Meu tudo", respondeu Angélica nos comentários.

Confira as homenagens de Angélica e Luciano Huck para Joaquim:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Angélica explode o fofurômetro ao surgir dançando com a filha

Recentemente, Angélica encantou os seguidores ao surgir em um momento descontraído ao lado da pequena Eva Huck. A apresentadora ultrapassou todos os limites do fofurômetro ao mostrar a herdeira fazendo coreografia do hit do Tik Tok.

Em um vídeo divertido publicado nas redes sociais, mãe e filha dançaram a famosa "jogadinha do Paquetá". A esposa de Luciano Huck definiu na legenda o momento como um "pequeno surto". Nos comentários, diversos internautas mandaram mensagens de carinho para a dupla. "Eu vivi para ver a Angélica fazendo dancinha no Tik Tok!!", escreveu uma seguidora. "Beleza pura!", comentou outra. “Eita que arraso”, disparou uma.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!