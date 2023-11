Paolla Oliveira e outras famosas usaram looks caríssimos no aniversário de Angélica; saiba valores

Angélica celebrou 50 anos na noite do sábado, 25, e reuniu um time de famosos; Paolla Oliveira, Isis Valverde e mais marcaram presença com looks caros

Angélica completa 50 anos na próxima quinta-feira, 30, porém aproveitou o último sábado, 25, para celebrar a data especial. A festa aconteceu na mansão da apresentadora, no Rio de Janeiro, e contou com um time de famosos que aderiram ao tema Flower Power e arrasaram nos looks —alguns até usaram peças caríssimas para a noite.

Paolla Oliveira foi um dos nomes que chamou atenção na noite. Para o aniversário de Angélica, a artista apostou em um look da grife espanhola Loewe, que custou US$ 805, cerca de R$ 3.943 na cotação atual. O vestido midi branco contava com duas grandes flores estampadas.

Grazi Massafera foi uma das celebridades que arrancou elogios com o look escolhido. Ela usou um vestido florido colado e de mangas longas, com duas flores na altura do busto. O modelo é da marca Magda Butrym e custa 1.745 euros, cerca de R$ R$ 9.369.

Isis Valverde também separou um tempo do sábado para prestigiar Angélica. A protagonista do filme Angela usou um look preto, assimétrico e com uma aplicação de rosa. De acordo com a página A Moda das Celebridades, no Instagram, ela escolheu o modelo da marca Alessandra Rich e desembolsou cerca de R$ 9.194 na peça.

Maisa também usou um look totalmente preto. Ela apostou em um vestido comprido de mangas longas, com recortes no busto e aplicações de borboletas. A peça é da marca Aya Muse e pode ser encontrado por R$ 5.627.

Camila Pitanga escolheu um dos looks mais caros dentre as famosas para a ocasião especial. Ela usou um vestido longo com um recorte na parte superior da grife italiana Missoni. A peça pode ser encontrada para venda por R$ 13.320.

Juliana Silveira, que como assistente de palco de Angélica, também esteve na festa da apresentadora. A atriz usou um vestido curto com plumas nos tons de azul e rosa. A peça é da marca PatBO Brasil, mesma grife em que Claudia Raia escolheu o look, e custa R$ 6.498.

Assim como Grazi Massafera, Fiorella Mattheis também usou um look da grife Magda Butrym. Ela escolheu um vestido tomara que caia longo e prateado, com a aplicação de uma flor. A peça custa US$ 2.000, cerca de R$ 9.796 na cotação atual.

CONFIRA OS LOOKS CARÍSSIMOS DAS FAMOSAS PARA O ANIVERSÁRIO DE ANGÉLICA:

Paolla Oliveira | Foto: AgNews

Grazi Massafera | Foto: AgNews

Isis Valverde | Foto: AgNews

Maisa | Foto: AgNews

Camila Pitanga | Foto: AgNews

Juliana Silveira | Foto: AgNews

Fiorella Mattheis | Foto: AgNews