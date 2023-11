Saiba qual é o preço do vestido que Claudia Raia usou na festa de Angélica

Claudia Raia aposta em vestido caríssimo para curtir a festa de aniversário da apresentadora Angélica e o modelito destaca suas curvas impecáveis

A atriz Claudia Raia caprichou na escolha do look para prestigiar a festa de aniversário da apresentadora Angélica, que comemorou seus 50 anos de vida com uma festança em sua mansão com a presença da família e dos amigos na noite de sábado, 25. Para o evento, Raia surgiu com um modelito chamativo e caríssimo.

A artista apareceu com um vestido midi bordado com franjas horizontais em tons de rosa e branco, com direito a brilho e decote profundo. O modelito é da grife Patbo e custa R$ 19.998. O look destacou as curvas impecáveis do corpo dela e sua beleza natural.

Atualmente, Claudia Raia se prepara para voltar aos palcos com o musicalTarsila - A Brasileira, que estreia em Janeiro na cidade de São Paulo. Recentemente, ela divertiu os telespectadores ao interpretar a personagem Emengarda na novela Terra e Paixão, que era a mãe de Luigi (Rainer Cadete).

Fotos: Victor Chapetta/AgNews

Claudia Raia mostra detalhe do apartamento da filha

A atriz Claudia Raia está em Nova York, nos Estados Unidos, para visitar a sua filha do meio, Sophia, que mora na cidade para cursar a faculdade. Nas redes sociais, a estrela mostrou um detalhe do apartamento onde a filha mora e encantou seus seguidores.

Nos stories do Instagram, ela flagrou a herdeira cozinhando o jantar delas e mostrou como é a cozinha do apartamento. O ambiente conta com armários brancos e eletrodomésticos em aço inox.

Além disso, a atriz se divertiu ao mostrar que a filha aprendeu a cozinhar ao ir morar sozinha. "Ela cozinhando! É a dona de casa, Sophia! Olha que sofisticada! Ela está fazendo o jantar para a mamãe dela, tá gente?! Uma coisa séria, bonita de se ver! Uma menina que não sabia fazer nada, não fritava nem um ovo, está se esmerando, nunca é tarde para começar”, declarou ela.

A atriz também é mãe de dois meninos, Enzo Celulari e Luca Homem de Mello.