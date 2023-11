Filho caçula de Claudia Raia rouba a cena no aeroporto

Claudia Raia é flagrada ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e o filho caçula, Luca, em um aeroporto após viagem ao Rio de Janeiro

O filho caçula de Claudia Raia, Luca, esbanjou fofura ao ser flagrado em um aeroporto de São Paulo na tarde deste domingo, 26. O menino apareceu no colo dos pais durante a viagem depois de uma ida ao Rio de Janeiro no final da semana.

No aeroporto, Claudia foi fotografada ao lado do bebê e do marido, o ator Jarbas Homem de Mello. A família estava com looks em cores sóbrias. A atriz apostou em um modelito todo preto. O ator surgiu com uma calça bege e camiseta branca. Por sua vez, o bebê usava um macacão listrado e babador branco.

Vale lembrar que Luca está com 9 meses de vida. O bebê é o primeiro filho de Jarbas e Claudia. Enquanto isso, ela já tem mais dois filhos adultos, Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do antigo relacionamento com Edson Celulari.

Fotos: Orlando Oliveira / AgNews

Claudia Raia usa look caríssimo em festa

A atriz Claudia Raia caprichou na escolha do look para prestigiar a festa de aniversário da apresentadora Angélica, que comemorou seus 50 anos de vida com uma festança em sua mansão com a presença da família e dos amigos na noite de sábado, 25. Para o evento, Raia surgiu com um modelito chamativo e caríssimo.

A artista apareceu com um vestido midi bordado com franjas horizontais em tons de rosa e branco, com direito a brilho e decote profundo. O modelito é da grife Patbo e custa R$ 19.998. O look destacou as curvas impecáveis do corpo dela e sua beleza natural.

Atualmente, Claudia Raia se prepara para voltar aos palcos com o musicalTarsila - A Brasileira, que estreia em Janeiro na cidade de São Paulo. Recentemente, ela divertiu os telespectadores ao interpretar a personagem Emengarda na novela Terra e Paixão, que era a mãe de Luigi (Rainer Cadete).

Foto: Victor Chapetta/AgNews