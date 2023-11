Claudia Raia retorna ao teatro após pausa para maternidade: "Arte e cultura são fundamentais"

Claudia Raia tem se preparado para estrear no teatro com a peça musical "Tarsila, a Brasileira", a qual viverá a pintora Tarsila do Amaral

A atriz Claudia Raia tem se preparado para voltar aos palcos depois de passar uma temporada em casa com a chegada de seu terceiro filho, Luca, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello. A artista estará no musical Tarsila, a Brasileira, que estreia no dia 25 de janeiro de 2024, no Teatro Santander, em São Paulo.

Para o espetáculo, Claudia tem passado por uma intensa transformação para se caracterizar como a icônica pintora Tarsila do Amaral. Com texto e letras de Anna Toledo e José Possi Neto, o projeto também conta com a presença de ainda Jarbas Homem de Mello, dando vida a Oswald de Andrade.

“Arte e cultura são fundamentais porque carregam nossa história, contam mais sobre nós, sobre nossa identidade coletiva”, diz Claudia Raia. “Tarsila do Amaral é a cara do Brasil. Com sua obra, ela mostra nosso potencial de criação, renovação e como é importante olhar o que veio antes, nem que seja para se alimentar daquilo e mostrar algo novo”.

Apresentada como um musical 100% nacional, Tarsila, a Brasileira irá abordar vida, obra e influência de Tarsila do Amaral na cultura, fazendo um verdadeiro passeio pelo início dos anos 1900. O espetáculo fica em cartaz no Teatro Santander somente até 26 de maio de 2024.

O público também terá contato com outros ícones da época como Anita Malfatti (Keila Bueno), Mário de Andrade (Dennis Pinheiro) e Menotti del Picchia (Ivan Parente), que, com Tarsila e Oswald de Andrade, formaram o quinteto de modernistas que mudaram a história da arte brasileira.

FILHO FALOU PELA PRIMEIRA VEZ

A atriz Claudia Raia vivenciou um dos momentos mais especiais da maternidade no último final de semana! É que a artista foi pega de surpresa ao ouvir uma das primeiras palavras de seu filho caçula com o ator Jarbas Homem de Mello, o pequeno Luca, que ‘conversou' com a mamãe durante a festinha de celebração de seus nove meses de vida.

Na manhça desta segunda-feira, 13, Claudia usou seu perfil nas redes sociais para relatar o momento especial e revelar a primeira palavrinha do pequeno: “Fala para todo mundo que você falou ‘mamã’ ontem pela primeira vez e eu quase morri do coração", disse entusiasmada. "Fala de novo ‘Mamã’”, ela pediu para o bebê tentar repetir novamente.

Durante o vídeo, Luca até tentou emitir alguns outros sons: “Agora eu estou conversando outra coisa, mãe”, Claudia se derreteu ao fingir que era o pequeno falando. Ela ainda se emocionou mais uma vez ao relembrar a cena: “A mamãe quase desmaiou ontem no seu aniversário de nove meses quando você falou mamãe”, disse a atriz.