Renato Aragão se emociona com sua história em musical: 'Nem acredito que fiz tudo isso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Renato Aragão fala sobre carreira, família, participação em espetáculo e legado deixado no humor às novas gerações

Renato Aragão ganha homenagem com a apresentação da sua história em O Adorável Trapalhão, o Musical, em cartaz no Teatro VillaLobos, em São Paulo, até 26 de maio. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator se emociona ao falar sobre carreira, família, sua participação no espetáculo e o legado deixado no humor às novas gerações.

"Nem acredito que fiz tudo isso. Nunca tinha pensado nisso, mas depois que eu vi [o espetáculo], falei: 'Meu Deus, as coisas que eu fiz e que as pessoas gostaram muito, agora estão apresentando isso para mim. Muito obrigada'", declara Renato Aragão .

Sem esconder a alegria de ver sua história ganhando vida nos palcos, o ator destaca os momentos de sua trajetória que reviveu com a trama. "Falaram tudo o que eu fiz lá no espetáculo, não preciso acrescentar mais nada [risos]. A peça está contando todos os detalhes de como foi a minha vida, do meu tempo de colégio, de oficial da Reserva, tudo o que eu nem me lembrava mais".

Entre os detalhes do musical , Renato Aragão entrega que ficou marcado pela emoção ao ver suas raízes familiares na peça: "O momento que mais me emocionou foi ver a história da minha família. Minha mãe, meus irmãos e aquelas coisas, representaram de forma muito bonita. Nome por nome, quem eram as pessoas. Fiquei alegre".

Conhecido por diversas gerações ao longo da sua carreira, o ator ainda comenta a renovação de público com pais e crianças que vão assistir ao espetáculo: "Esse abraço está sendo maravilhoso para mim". Em cartaz até 26 de maio no Teatro VillaLobos, em São Paulo, O Adorável Trapalhão, o Musical homenageia a trajetória de Renato Aragão em uma peça estrelada por Rafael Aragão para toda a família.