Ator da Broadway celebra parceria dupla com Diego Campagnolli nos palcos: 'Devemos ir para três'

Diego Campagnolli fala sobre coincidências no teatro com ator da Broadway e compartilha conversa internacional com exclusividade à CARAS Brasil

Diego Campagnolli, que encerra temporada com Beetlejuice - O Musical, no Teatro Liberdade, em São Paulo, no próximo domingo, 28, celebra parceria dupla com o ator da Broadway Kelvin Moon Loh. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre coincidências no teatro após repetir papéis com o artista e compartilha conversa internacional com exclusividade ao veículo.

"Quando fiz Bob Esponja - O Musical no ano passado, fui descobrir quem era o ator que fazia meu papel na Broadway e estudar para entender. Na época, segui o Kelvin no Instagram e ele me seguiu de volta. Depois, veio Beetlejuice, que eu fui convidado para substituir o ator que fazia no Rio aqui em São Paulo neste ano", conta Diego Campagnolli, que estrelou duas montagens de musicais da Broadway no Brasil, Bob Esponja, O Musical, como o personagem Perch Perkins, e Beetlejuice - O Musical, como Otho.

"Com toda correria do começo, só fui olhar quem era o ator que fazia meu papel na Broadway em março, e era o mesmo ator que fazia meu personagem em Bob Esponja! E foi na sequência, fiquei em choque, foi muita coincidência. Peguei o tradutor e falei 'Kelvin, a gente precisa conversar. Me fala seu próximo musical para eu começar a estudar aqui'", acrescenta o ator.

Em resposta, Kelvin Moon Loh adiantou seus novos projetos no teatro e celebrou a parceria: "Devemos ir para três! Mais recentemente, tenho trabalhado em uma versão expandida de Tick, Tick... Boom! de Jonathan Larson, dirigido por Neil Patrick Harris. Apresentamos no Kennedy Center em janeiro. Esperamos que haja uma vida futura para o show em breve".

Leia também: Renato Aragão se emociona com sua história em musical: 'Nem acredito que fiz tudo isso'

"Eu tive duas versões completamente diferentes como Otho na Broadway, do teatro Winter Garden ao Marquis.Foi uma eternidade no submundo, mas adorei cada minuto! E, agora, você [Diego] tem a chance de interpretar o papel e ser totalmente novo e fabuloso", completa a estrela da Broadway.

Na reta final de Beetlejuice - O Musical, Diego Campagnolli reflete sobre a despedida do espetáculo: "Eu sofro com despedidas, mas estou conseguindo assimilar. Beetlejuice foi um presente e uma surpresa inesperada na minha vida. [...] Em menos de um ano, estou fazendo dois personagens da Broadway. Vejo que estou no caminho certo".

FOTOS: DIVULGAÇÃO