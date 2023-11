Cheio de estilo, filho de Claudia Raia curte piscina: 'Aproveitando'

Ele cresceu! Filho de Claudia Raia curte piscina sentado em boia especial e esbanja estilo com óculos escuros

O filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello, Luca, de 9 meses, esbanjou fofura em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta quinta-feira, 16, a atriz mostrou como ele curtiu o feriado e encantou ao exibir o momento.

Na piscina da mansão onde vivem, o pequeno apareceu cheio de estilo e refrescando. Sentado em uma boia, o herdeiro mais novo da famosa surgiu usando óculos escuros e se divertindo livremente no local.

"Neném Luca aproveitando o feriado", postou Claudia Raia os registros fofíssimos do bebê. Nos comentários, os internautas babaram por ele. "Lindo demais", admiraram os fãs. "Que bebê lindo", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Luca enlouqueceu a atriz ao falar pela primeira vez "mamãe". Para mais um mês de vida, o caçulinha ganhou uma festa especial com a família.

Além dele, Claudia Raia é mãe de Enzo Celulari, de 26 anos, e Sophia Raia, de 20, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari. Em entrevista ao programa Encontro, ela revelou que as duas décadas de diferença não atrapalham na construção de uma relação sólida entre os irmãos:"Eles são padrinhos do Luca. Então é muito lindo, porque é uma relação de irmão, meio de padrinho".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Saiba como é a mansão luxuosa de Claudia Raia

A atriz Claudia Raia mora em uma mansão luxuosa! Ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais mostrar os detalhes da decoração da propriedade em que mora com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, e o filho do casal, Luca.

Na propriedade enorme, a família conta com sala de estar com pé direito alto, sofás na cor cinza, poltronas estilosas, tapete arredondado, uma lareira de ferro e grandes portas de vidro. Enquanto isso, a área externa conta com piscina de azulejos verdes e várias espreguiçadeiras estilosas para relaxar nos dias de sol com direito a vista para o lago. Confira!