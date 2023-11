Claudia Raia abre o jogo sobre diferença de idade entre os filhos: ‘Relação de pai e mãe’

A idade atrapalha? Claudia Raia revela como é a relação de seus filhos, Enzo, Sophia e Luca, que possuem uma diferença de mais de duas décadas

Nesta terça-feira, 7, Claudia Raia abriu o coração sobre a diferença considerável entre as idades de seus filhos: Enzo Celulari, de 26 anos, Sophia Raia, de 20, e Luca Raia, que tem apenas nove meses. Em entrevista ao programa ‘Encontro’ na Globo, a atriz revelou que as duas décadas de diferença não atrapalham na construção de uma relação sólida entre os irmãos.

Além de não prejudicar o relacionamento entre eles, Claudia revelou que a ligação entre os herdeiros se torna ainda mais próxima, já que eles também desempenham o papel de padrinhos do caçula, devido à considerável diferença de idades: "Eles são padrinhos do Luca. Então é muito lindo, porque é uma relação de irmão, meio de padrinho”, iniciou.

Claudia também contou que os filhos mais velhos assumem uma grande responsabilidade em relação ao menino. Ela descreve essa conexão como uma “relação de pai e mãe”, pois eles são significativamente mais velhos do que o pequeno: “Então é um xodozinho, o bebê da família", ela se derreteu pela chefada do caçula: "Parece que sou mãe pela primeira vez".

Quanto tempo eu dormi? Luca já tá com 8 meses, gente 🤏🥹 #Encontropic.twitter.com/bURvOneKex — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 7, 2023

Vale lembrar que a artista deu à luz ao bebê em fevereiro deste ano, ao lado de seu marido, o ator Jarbas Homem de Mello. Ainda durante a conversa no programa matinal da Globo, ela revelou que o pequeno puxou seu bom humor: “Ele é um aquariano felicíssimo. Já acorda rindo com aqueles dois dentinhos", disse a atriz, que está no ar na novela da Globo, ‘Terra e Paixão’

É Importante destacar ainda que os filhos mais velhos de Claudia são frutos de seu casamento anterior com o ator Edson Celulari, que durou quase duas décadas. Atualmente, Enzo segue carreira como empresário e modelo para grifes, enquanto Sofia cursa sociologia, comunicação e artes em uma universidade em Nova York, nos Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Filho de Claudia Raia impressiona com aparência:

Enquanto seus irmãos mais velhos estão preocupados com suas carreiras e outros problemas da vida adulta, o pequeno Luca só tem um objetivo em mente: crescer com tranquilidade e curtir os momentos em família. Inclusive, recentemente ele chamou a atenção ao posar tomando sol ao lado de sua mamãe coruja, Claudia Raia.

Sentado em um carrinho, o menino deu um show de simpatia e encanto ao aparecer todo sorridente. Estiloso, Luca chamou atenção ao posar usando um look de cor sóbria e segurando uma mamadeira: "Tomando solzinho com a mamãe", escreveu Claudia Raia ao exibir o pequeno, que ganhou muitos elogios por sua aparência nos comentários.