Filho de Claudia Raia impressiona com aparência: 'Esse sorriso'

Em novas fotos, filho de Claudia Raia impressiona ao surgir mais mocinho e exibindo todo seu charme

A atriz Claudia Raia encantou ao compartilhar novas fotos de seu filho caçula, Luca, de oito meses, tomando sol. Neste domingo, 05, a famosa compartilhou cliques fofíssimos de seu herdeiro com Jarbas Homem de Mello e impressionou ao exibir como ele cresceu.

Sentado em um carrinho, o menino deu um show de simpatia e charme ao aparecer todo sorridente. Estiloso, Luca posou usando um look de cor sóbria e segurando uma mamadeira.

"Tomando solzinho com a mamãe", escreveu Claudia Raia ao exibir o pequeno. Nos comentários, os internautas babaram pelo bebê. "E esses olhos?", admiraram o olhar. "Esse sorriso", notaram outros. "Quem aguenta tanta fofura?", disseram.

Ainda nas últimas semanas, a atriz, que está participante da novela das nove, Terra e Paixão, postou um vídeo na piscina com Luca. Na ocasião, ele apareceu tentando já nadar e mexendo seus bracinhos.

Claudia Raia mostra detalhe do apartamento da filha

A atriz Claudia Raia está em Nova York, nos Estados Unidos, para visitar a sua filha do meio, Sophia, que mora na cidade para cursar a faculdade. Nas redes sociais, a estrela mostrou um detalhe do apartamento onde a filha mora e encantou seus seguidores.

Nos stories do Instagram, ela flagrou a herdeira cozinhando o jantar delas e mostrou como é a cozinha do apartamento. O ambiente conta com armários brancos e eletrodomésticos em aço inox.

Além disso, a atriz se divertiu ao mostrar que a filha aprendeu a cozinhar ao ir morar sozinha. "Ela cozinhando! É a dona de casa, Sophia! Olha que sofisticada! Ela está fazendo o jantar para a mamãe dela, tá gente?! Uma coisa séria, bonita de se ver! Uma menina que não sabia fazer nada, não fritava nem um ovo, está se esmerando, nunca é tarde para começar”, declarou ela.