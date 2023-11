Que luxo! Claudia Raia encanta ao exibir detalhes de festinha do filho caçula, Luca

Claudia Raia reuniu a família para celebrar os nove meses de seu filho caçula, Luca, com festa luxuosa em sua mansão; veja fotos

Teve festa na mansão de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello no último final de semana! Os papais orgulhosos reuniram a família para celebrar os nove meses de seu filho caçula, o pequeno Luca. Apesar da comemoração ter sido planejada com simplicidade, a festa ganhou uma decoração luxuosa para marcar essa fase especial na vida da família.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Claudia abriu um álbum de fotos da celebração em seu feed, feitos pela fotógrafa Thalita Castanha. Logo de capa, ela elegeu um clique em que o bebê aparece com uma roupinha personalizada para o evento, um macaquinho jeans com seu nome bordado para entrar na temática de ‘fazendinha’.

Na sequência, a atriz compartilhou alguns registros da festa com os convidados, incluindo seu primogênito Enzo Celulari, que posou sorridente ao lado do irmãozinho. O papai coruja também protagonizou um momento especial, dando um beijão em seu herdeiro. Outros familiares e amigos também marcaram presença e posaram com Luca na celebração.

Além disso, Claudia usou o álbum para mostrar os detalhes da decoração luxuosa da festa. O evento contou com docinhos personalizados com o tema da celebração e as iniciais do menino. A temática da festa também foi destacada em um bolo decorado, balões e centros de mesa coloridos para celebrar a vida do pequeno.

Na legenda, a mamãe coruja se declarou para o bebê: "Meu menininho fez 9 meses de vida, que alegria ver você crescendo meu amor! Eu, papai e seus irmãos te amamos muito, feliz 9 meses Bilico”, ela se derreteu por Luca, que chegou ao mundo em fevereiro deste ano e desde então, é motivo de celebração todos os meses para a família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Vale lembrar que, além de Luca e Enzo, Claudia também é mãe de uma menina, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari. Sophia Raia, com 20 anos, não pôde participar do mesversário do irmãozinho desta vez. Entretanto, a jovem, que estuda nos Estados Unidos, está sempre presente nos eventos da família.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Como é a mansão luxuosa de Claudia Raia?

Os cliques da festinha proporcionaram um vislumbre da mansão de Claudia Raia. Para quem ficou curioso em ver mais detalhes, a atriz recentemente abriu um álbum de fotos de seu imóvel. Através das redes sociais, ela compartilhou registros inéditos da residência onde vive com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, e o filho caçula, Luca; Saiba como é a mansão da artista.