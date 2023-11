Saiba como é a mansão luxuosa de Claudia Raia

Claudia Raia abre álbum de fotos para mostrar detalhes da decoração de sua mansão

A atriz Claudia Raia mora em uma mansão luxuosa! Nesta semana, ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais mostrar os detalhes da decoração da propriedade.

A estrela mora no local com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, e o filho caçula, Luca. Na propriedade enorme, a família conta com sala de estar com pé direito alto, sofás na cor cinza, poltronas estilosas, tapete arredondado, uma lareira de ferro e grandes portas de vidro.

Enquanto isso, a área externa conta com piscina de azulejos verdes e várias espreguiçadeiras estilosas para relaxar nos dias de sol com direito a vista para o lago.

Vale lembrar que a atriz fez uma rápida participação na novela Terra e Paixão, da Globo, como a personagem Emmy, que é a mãe de Luigi (Rainer Cadete).

Confira as fotos da casa de Claudia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia mostra detalhe do apartamento da filha

A atriz Claudia Raia está em Nova York, nos Estados Unidos, para visitar a sua filha do meio, Sophia, que mora na cidade para cursar a faculdade. Nas redes sociais, a estrela mostrou um detalhe do apartamento onde a filha mora e encantou seus seguidores.

Nos stories do Instagram, ela flagrou a herdeira cozinhando o jantar delas e mostrou como é a cozinha do apartamento. O ambiente conta com armários brancos e eletrodomésticos em aço inox.

Além disso, a atriz se divertiu ao mostrar que a filha aprendeu a cozinhar ao ir morar sozinha. "Ela cozinhando! É a dona de casa, Sophia! Olha que sofisticada! Ela está fazendo o jantar para a mamãe dela, tá gente?! Uma coisa séria, bonita de se ver! Uma menina que não sabia fazer nada, não fritava nem um ovo, está se esmerando, nunca é tarde para começar”, declarou ela.

A atriz também é mãe de dois meninos, Enzo Celulari e Luca Homem de Mello.