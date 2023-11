Claudia Raia é surpreendida com primeira palavra do filho caçula: “Morri do coração”

Foi ‘mamãe’ ou ‘papai'? Claudia Raia é pega de surpresa ao ouvir uma das primeiras palavras de seu filho caçula, o pequeno Luca

A atriz Claudia Raia vivenciou um dos momentos mais especiais da maternidade no último final de semana! É que a artista foi pega de surpresa ao ouvir uma das primeiras palavras de seu filho caçula com o ator Jarbas Homem de Mello, o pequeno Luca, que ‘conversou' com a mamãe durante a festinha de celebração de seus nove meses de vida.

Na manhça desta segunda-feira, 13, Claudia usou seu perfil nas redes sociais para relatar o momento especial e revelar a primeira palavrinha do pequeno: “Fala para todo mundo que você falou ‘mamã’ ontem pela primeira vez e eu quase morri do coração", disse entusiasmada. "Fala de novo ‘Mamã’”, ela pediu para o bebê tentar repetir novamente.

Durante o vídeo, Luca até tentou emitir alguns outros sons: “Agora eu estou conversando outra coisa, mãe”, Claudia se derreteu ao fingir que era o pequeno falando. Ela ainda se emocionou mais uma vez ao relembrar a cena: “A mamãe quase desmaiou ontem no seu aniversário de nove meses quando você falou mamãe”, disse a atriz.

Claudia Raia detalha momento especial com o filho caçula, Luca - Reprodução/Instagram

Na sequência, Claudia resgatou um registro da festinha em que mostra a sua reação após ouvir a primeira palavra do pequeno: “Você falou ‘mamã’ filho! Você falou ‘mamã’ pelo amor de Deus. Ele falou ‘mamã’ eu ouvi”, ela repetiu várias vezes emocionada. O pequeno não repetiu novamente, mas tentou se comunicar com alguns outros sons.

Filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello emociona com sua primeira palavra - Reprodução/Instagram

Claudia Raia emocionada com a primeira palavra de Luca - Reprodução/Instagram

O papai babão, Jarbas Homem de Mello, também apareceu surpreso com a conquista no registro. Vale lembrar que Luca é seu primogênito. Além do menino, Claudia tem outros dois filhos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari: Enzo Celulari, que tem 26 anos e é empresário, e Sophia Raia, que está com 20 anos e estuda artes nos Estados Unidos.

Confira mais detalhes da festinha de Luca:

Desde que chegou ao mundo em fevereiro deste ano, o pequeno Luca é celebrado todos os meses! No último final de semana, a família se reuniu para comemorar seus nove meses de vida. Embora a festinha tenha sido organizada de maneira simples, contou com uma decoração luxuosa para marcar o momento especial!

Em seu Instagram, Claudia compartilhou um álbum de fotos da celebração, capturado pela fotógrafa Thalita Castanha. Logo de capa, ela dividiu um registro em que o bebê aparece vestido com um macaquinho jeans personalizado para a ocasião, incorporando o tema 'fazendinha'. Além disso, a atriz também publicou cliques com a família:

O evento, inclusive, aconteceu na mansão da artista, onde ela mora com o marido e o filho caçula. Para quem ficou curioso em explorar mais detalhes da residência luxuosa, recentemente a atriz, que está no ar na novela da Globo 'Terra e Paixão', compartilhou registros inéditos para dividir detalhes de seu lar; Saiba como é a mansão de Claudia e Jarbas.