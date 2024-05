Esposa de Zé Vaqueiro manda recado para mães de filhos com síndromes raras

Esposa de Zé Vaqueiro, Ingra Soares enviou uma mensagem às mães de filhos com síndromes raras e desabafou sobre episódio que viveu: "Muito difícil"

Com o filho de nove meses na UTI, Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para passar uma mensagem às mães de filhos com síndromes raras. Arthur, filho do casal, nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita.

“Muitas mães que passaram por essa situação de uma gestação de um bebezinho com uma síndrome chegaram lá sem saber, que não resistiram, que foi muito difícil, que não tinham respostas sobre o porquê disso ter acontecido. Mães que estavam na primeira gestação e queriam comparar um diagnóstico com o outro… Falo com humildade mesmo, porque eu não tenho conhecimento profundo, assim como não existem pesquisas mais aprofundadas…”, iniciou Ingra nos Stories do Instagram.

Na sequência, a empresária refletiu sobre a importância da sabedoria em momentos delicados como esse. “Médicos que a gente tenta procurar para obter uma resposta sobre a situação dizem sempre as mesmas coisas, né? É uma gestação muito difícil. Desde quando você descobre, desculpe, o diagnóstico, você precisa ter muita sabedoria, mas até então, no começo, acredito que a gente não consegue ter, porque é uma informação muito impactante. Ela causa um grande impacto na nossa vida, na nossa cabeça, e você passa a tentar entender o que realmente vai acontecer. Você procura todos os métodos para tentar compreender, mas não consegue, porque é algo novo”, disse.

A esposa de Zé Vaqueiro também relembrou quando, durante uma visita ao filho na UTI, uma funcionária do hospital foi grosseria com ela. “Eu me recordo que, logo quando fui visitar o meu filho, não pude ficar com ele quando ele nasceu, né? Ele foi direto para a UTI. Então, me recordo de quando fui visitá-lo pela primeira vez. Saí de casa e fui até a UTI, onde peguei o meu filho nos braços. Foi uma situação muito difícil para mim; eu estava operada há apenas três dias, depois de uma cesárea, emocionalmente abalada”, compartilhou.

“Quando uma técnica chegou, eu estava com meu filho nos braços, chorando junto com meu esposo, tentando entender o que estava acontecendo. Ela foi muito grossa e teve uma atitude totalmente sem empatia. Eu estava chorando, com a minha barriga operada, segurando meu filho. E ela chegou dizendo: 'Não chora, você não pode chorar, você tem que sorrir. Seu filho precisa de alegria, ele tem que sentir a sua alegria.' Eu fiquei assustada, meu corpo tremia. Eu queria estar em outro lugar, porque a dor que eu estava sentindo naquele momento já era grande. Eu não entendi por que fui tratada daquela forma. Falo como uma mãe, uma mãe normal, como qualquer outra”, finalizou Ingra Soares.

Esposa de Zé Vaqueiro revela como descobriu a síndrome rara do filho caçula

O filho do cantor Zé Vaqueiro e da esposa, Ingra Soares, Arthur, de 10 meses, foi diagnosticado com a Síndrome de Patau - trissomia do cromossomo 13 ainda na gravidez. Assim que nasceu, o bebê já foi para a UTI neonatal da maternidade para seguir seu tratamento. Ele chegou a ter alta hospitalar e passou apenas um dia em casa, mas teve que voltar a ser internado às pressas ao sofrer uma parada cardíaca. Agora, a mãe dele contou mais detalhes sobre a condição do bebê.

Nas redes sociais, Ingra respondeu dúvidas dos fãs sobre o diagnóstico do filho. Ela contou que recebeu a notícia da síndrome ainda na gravidez. “Soube na primeira morfológica que existia alguma alteração, e precisava de muita atenção. Então eu procurei os melhores profissionais para me ajudar no diagnóstico. Fiz os exames Aminiocentese e Cariótipo”, contou.

Ela completou sobre as características da condição. “A Síndrome de Patau resulta em uma gama de anomalias físicas, como fenda labial/palatina, dedos extras e baixo tônus muscular, defeitos cardíacos, problemas neurológicos e respiratórios”, afirmou.

Além disso, ela contou que o tratamento do filho é paliativo. “O tratamento para a Síndrome de Palau requer cuidados de uma equipe multidisciplinar, como pediatras, geneticistas, cardiologistas, neurologistas, entre outros. O tratamento é paliativo”, contou.

Então, Ingra revelou o que faz o filho ter paradas cardíacas. “Por conta do sistema nervoso central. Sofrem bastante com asneias. A apneia é um distúrbio do sono que afeta a respiração de uma pessoa, fazendo com que ela pare de respirar uma ou mais vezes ao longo do dia”, declarou. Por fim, ela contou o quadro de saúde do bebê é estável.

A síndrome de Patau é genética e rara e é definida pela presença de um cromossomo 13 extra. A criança pode ter malformação congênita e outras alterações na saúde e no desenvolvimento.